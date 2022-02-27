Путин приказал перевести силы сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства

27.02.2022 [Политика]

Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства. К ним в том числе относится ядерное оружие. 

«Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — приказал Путин Министерству обороны.

Стратегические силы сдерживания включают в себя стратегические наступательные силы (СНС) и стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

 

Тэги: спецоперация, Путин, ядерное оружие

ТОП НЕДЕЛИ

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника
В Вологодской области создан штаб по приему беженцев с территорий непризнанных республик
В Грязовецком районе закрываются магазины
Стелу в честь губернатора Олега Кувшинникова установят в Череповце
В Вологде предприниматель не смог через суд получить право проезда к принадлежащему ему зданию
Путин признал ДНР и ЛНР независимыми республиками
Погода в Вологодской области начнет улучшаться после 23 февраля
Кусок льда упал с крыши в коляску с маленьким ребенком в Череповце

Похожие новости

В Вологде задержано три человека в связи с акциями против военной спецоперации в Украине

Всего по стране задержали около 500 человек

968
0

Российские банки, попавшие под санкции, отключат от SWIFT, активы Центробанка будут заморожены

Рубль не будет поддерживаться за счет международных финансовых операций

909
0

Алексей Мордашов прилетал в Россию с Сейшельских островов на второй день военной операции

Проведя короткое время в России, миллиардер улетел обратно

998
0

Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить материалы, где происходящее в Украине называется «войной», «вторжением» или «нападением»

В требовании сообщается, что это недостоверная информация. Правильно происходящее называется «специальной военной операцией»

1123
0

Совет Европы приостановил право России на представительство

Кроме этого стране запретили участвовать в «Евровидении» и перенесли финал Лиги чемпионов по футболу из Санкт-Петербурга в Париж

1074
0

В Кремле заявили о готовности начать переговоры с Украиной

Предполагается, что они будут в Минске

1229
0

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства

Как отреагировал российский рынок на начало российской специальной военной операции

4370
0

Депутат Госдумы от Вологодской области Сергей Каргинов рассказал, почему проголосовал за признание независимости ДНР и ЛНР

Он заявил, что санкции ЕС, введенные против депутатов, поддержавших этот проект, на нем никак не отразятся

1421
0

Мосбиржа остановила торги

На Московской бирже остановлены торги из-за приближения котировок к установленным границам

967
0

Российский президент объявил о начале военной операции в Донбассе

Об этом Владимир Путин заявил в обращении, которое вышло на телеканале «Россия 24» в ночь на 24 февраля

1345
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Путин приказал перевести силы сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства
Минобороны заявило об уничтожении почти 1000 объектов военной инфраструктуры Украины
Вологодская «Чеваката» одержала вторую победу над «Спартаком» из Санкт-Петербурга
В Вологодской области за минувшие сутки 1701 человек заболел коронавирусом
Кремль заявил о прибытии делегации России в Белоруссию на переговоры с Украиной
Максим Цветков не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира по биатлону
В Череповецком районе мужчина сгорел во время пожара в своем доме
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3446
0
26.02.2022 [БлогоVO]

«Военная спецоперация [прим. редакции в соответствии с требованиями РКН] заберет у нас последние возможности полноценно работать»

728
0
24.02.2022 [Обзор Прессы]

Литвинович, объявившую акцию против военной спецоперации на Украине, задержала полиция

681
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика