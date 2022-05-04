Привлекать молодежь в Вологодскую область планируют экологией, учебой и традициями

В рамках стратегической сессии «Стабилизация миграции населения городского округа города Вологды: Город. Люди. Демография» ее участники обсудили проблему оттока молодежи из Вологодской области.

Мэр Вологды встретился со слушателями программы «Мастер государственного управления для руководителей».

Участники программы в рамках стажировки вырабатывали предложения по снижению миграционного оттока из Вологодской области. Они в течение нескольких дней погружались в детали проблемы, провели интервью с экспертами, встретились с руководителями профильных органов исполнительной государственной власти города и региона, посетили объекты разных сфер. На встрече мэр Вологды подробно рассказал о текущем уровне миграции, о конкретных шагах, которые реализуются, чтобы снизить ее процент. Также рассказал об особенностях города, приоритетных направлениях, чтобы участники получили как можно больше информации для проработки заданной темы.

«Планируется, что итогом обучения станет создание участниками стажировки проекта, предусматривающего работу по трем направлениям, которые предлагают участники стажировки. Одно из направлений, например, — позиционирование Вологды и Череповца в качестве городов, являющихся большими студенческими кампусами. Они предполагают, что это будет мотивировать выпускников школ получать образования именно в Вологодской области. Речь идет о тесной и непрерывной связи школ с ссузами и вузами, разработка преемственных образовательных программ, сокращение периода обучения в вузе для выпускников, имеющих среднее профессиональное образование. Также предлагается рассматривать развитие молодежных сообществ, возможности организации конкурса грантов для школьников, получить которые можно обучаясь на территории города», — рассказал Начальник Департамент государственного управления и кадровой политики Вологодской области Павел Смирнов.

Второе направление — позиционирование Вологды как экограда с упором на активное вовлечение молодежи в экологические проекты. Третье направление связано с русскими традициями, которые сохранились в регионе. Здесь упор предлагается сделать на привлекательность и самобытность Русского Севера, памятники архитектуры, деревянное зодчество, культурную и творческую составляющую.

Отметим, что итогом стажировки в Вологодской области станет групповая проектная работа, где слушатели курса предложат варианты повышения привлекательности Вологды и Вологодской области и сокращения оттока населения в другие регионы.

Ранее NewsVo писал, что в Вологодской области два года подряд снижаются реальные доходы населения.