В Вологодской области два года подряд снижаются реальные доходы населения

По данным Вологдастата в 2021 году в Вологодской области снизились реальные доходы населения.

Среднедушевые денежные доходы населения области в среднем за месяц составили 31174 рубля, или 105,6% к предыдущему году. Однако реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за этот период снизились на 2%. В 2020 году их снижение составляло 2,8% по сравнению с 2019 годом.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2021 году по предварительным данным равнялась 45444 рублям и в сравнении с предыдущим годом с учетом корректировки на индекс потребительских цен уменьшилась на 2%.

Ранее NewsVo писал, что на 1 апреля 2022 года средняя зарплата в Вологодской области составляет 33 500 рублей, что равняется 453 $. Такую статистику приводит Bdex.