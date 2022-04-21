В Вологодской области два года подряд снижаются реальные доходы населения

21.04.2022 [Общество]

По данным Вологдастата в 2021 году в Вологодской области снизились реальные доходы населения. 

Среднедушевые денежные доходы населения области в среднем за месяц составили 31174 рубля, или 105,6% к предыдущему году. Однако реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за этот период снизились на 2%. В 2020 году их снижение составляло 2,8% по сравнению с 2019 годом. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2021 году по предварительным данным равнялась 45444 рублям и в сравнении с предыдущим годом с учетом корректировки на индекс потребительских цен уменьшилась на 2%.

Ранее NewsVo писал, что на 1 апреля 2022 года средняя зарплата в Вологодской области составляет 33 500 рублей, что равняется 453 $. Такую статистику приводит Bdex.

 

Тэги: доходы, реальные доходы

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