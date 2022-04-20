Самая высокая зарплата в Вологодской области у тех, кто работает в госуправлении, судах и нотариате

На 1 апреля 2022 года средняя зарплата в Вологодской области составляет 33 500 рублей, что равняется $453. Статистику приводит Bdex.

В микро-предприятиях численностью работников до 15 человек - средняя зарплата составляет 16 800 рублей или $227, в малых предприятиях с численностью сотрудников до 100 человек - 28 700 рублей ($388), а в средних компаниях с численностью от 100 человек 47 900 рублей или $647. В крупных предприятиях в Вологодской области численностью от 250 человек зарплата составляет 63 700 рублей или $861. В бюджетной сфере в Вологодской области средняя зарплата составляет 35 200 рублей или $476.

Самые большие зарплаты отмечены исследователями в государственном управлении, суде и нотариате. В среднем - 100 500 рублей или 1360 долларов.

«Зарплата главы региона примерно 335 000 рублей или $4530, зарплаты депутатов местного самоуправления составляют 113 900 рублей ($1540), средние зарплаты чиновников в Вологодской области 82 100 рублей или $1110. Зарплаты судей примерно составляют 201 000 рублей ($2720). Доход частного нотариуса составляет 335 000 рублей ($4530) в месяц, а государственного около 100 500 рублей или $1360», — пишет Bdex.

В системе образования Вологодской области зарплаты почти в два раза ниже, чем в предыдущей группе. Средняя - 44 600 рублей или $600.

Так, зарплата учителя составляет 46 500 рублей ($630), а директора школы 89 200 рублей или $1210. Воспитатель в детском саду в Вологодской области получает около 31 900 рублей, в свою очередь заведующий детского сада получает 98 700 рублей. В системе высшего образования в Вологодской области зарплаты на 15-20% выше.

Врачи и медицинская сфера оказалась состоятельнее сферы образования. На 1 апреля 2022 года зарплата в сфере медицины в Вологодской области составляет 41 900 рублей или $570. Зарплата врача терапевта 88 800 рублей, врача хирурга – 60 300 рублей, медсестра получает 31 800 рублей, а главный врач в больнице 88 800 рублей.

Несмотря на расхожее мнение о том, что силовики получают хорошие зарплаты, средняя зарплата у них в Вологодской области оказалась ниже зарплат врачей и учителей - 36 900 рублей или $500. Там все зависит от звания и должности.

Так, зарплата полковника составляет примерно 88 800 рублей ($1200), майора 60 300 рублей или $810, лейтенанта или прапорщика 35 200 рублей ($480), а рядового состава соответственно 26 800 рублей или $360.

Сфера информационных технологий в Вологодской области почти не отличается по уровню зарплат от бюджетных сфер. Программист получает примерно 51 900 рублей, веб-разработчик около 43 600 рублей, а системный администратор в Вологодской области получает 38 500 рублей.

А вот строители получают больше.

Средняя зарплата в сфере строительства в Вологодской области составляет примерно 38 500 рублей. Но тут опять же все зависит от уровня образования и компетенций. Так, инженер-строитель получает примерно 78 700 рублей, а маляр около 35 200 рублей.

Самые низкие зарплаты оказались у офисных сотрудников, продавцов, людей, работающих на транспорте и в сфере ЖКХ. Так, автомеханик зарабатывает примерно 25 100 рублей, продавец кассир 21 800 рублей, а сантехник 20 100 рублей.