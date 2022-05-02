За сутки в Вологодской области ликвидировали два пала сухой травы

Два пала сухой травы ликвидировали пожарные в Вологодской области 1 мая, сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

Самый большой пожар — общей площадью 30 тысяч квадратных метров — произошёл вблизи деревни Аннинская в Грязовецком районе. Второй пожар — площадью 300 квадратных метров — был ликвидирован вблизи деревни Малая Рукавицкая в Кадуйском районе.

Предварительная причина всех возгораний — неосторожное обращение с огнём.

Ранее NewsVO сообщал, что с 25 апреля по 21 мая в Вологодской области действует особый противопожарный режим: он предполагает запрет на использование открытого огня на всех участках, расположенных в границах населённых пунктов и на территориях общего пользования.