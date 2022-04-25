С 25 апреля в Вологодской области запрещено разжигать костры на дачных и других участках

С 25 апреля по 21 мая в регионе начнет действовать особый противопожарный режим.

Такой режим вводится, чтобы предупредить пожары из-за поджигания сухой прошлогодней травы. Он предполагает запрет на использование открытого огня на всех участках, расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования.

«Почти все пожары случаются по причине неосторожного обращения с огнем. Молодая трава еще не пробилась, а прошлогодняя — как порох. Любая искра, брошенный окурок, костер — потенциальный источник большой беды. Перед майскими выходными обращаем внимание жителей области на соблюдение требований пожарной безопасности, особенно на дачных участках», — говорит заместитель губернатора Михаил Глазков.

Охотникам и рыболовам напоминают о том, что надо соблюдать осторожность при курении и не разводить костры. Родителям рекомендуется объяснить детям, почему опасно поджигать траву.

Сообщить о возгорании можно по телефону доверия МЧС по Вологодской области: 81-72-72−99−99. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.