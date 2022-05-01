В ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб житель Устюженского района Андрей Бабуев

Сегодня, 1 мая, официально стало известно, что в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб житель Устюженского района Андрей Евгеньевич Бабуев. Об этом сообщил глава района Игорь Петров на своей странице в соцсети.

«Трагические новости пришли на Устюженскую землю. 22 апреля при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине погиб наш земляк, старший сержант Андрей Евгеньевич Бабуев. Ему было всего 36 лет», — написал Игорь Петров.

Андрей Бабуев награждён орденом Мужества посмертно.