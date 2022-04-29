В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Вытегорского района

Глава Вытегорского района Александр Зимин сообщил о погибшем в ходе спецоперации на территории Украины Александре Шарапове.

«Сегодня мы получили трагическое известие о гибели при выполнении боевой задачи в ходе специальной операции на территории Украины нашего земляка, командира отделения — командира боевой машины мотострелкового отделения сержанта Александра Александровича Шарапова. Невозможно передать словами скорбь, которую переживает каждый из нас…», — написал на своей странице ВК глава Вытегорского района Александр Зимин.