Как уберечь себя, своих родных и близких от атак клещей

Противоклещевая обработка – это работа для профессионалов.

С каждым годом число укушенных этим опасным насекомым на Вологодчине растет, и с каждым годом все больше и больше вологжан понимают, как важно принять все меры защиты по борьбе с клещами. Одно из самых эффективных оружий в этой борьбе –противоклещевая обработка территорий.

Доверяйте профессионалам!

Компания «Чистый Дом» работает в Вологде с 2013 года. За годы работы она зарекомендовала себя надежной фирмой, которая профессионально и максимально эффективно выполняет свою работу. Подтверждением чего является ежегодное увеличение числа клиентов, причем в самых разных регионах. Сегодня география деятельности компании охватывает практически весь северо-запад, а также Архангельскую, Ярославскую, Костромскую, Псковскую области, республику Коми. Среди ее заказчиков такие известные компаниии организации как: ОАО «РЖД», ООО «Газпром Трансгаз Ухта»,«Газпромпереработка», «Газпромраспределение»,ВоГУ, ПАО «Сбербанк»,ОАО «Лукойл»

В числе тех, кто постоянно обращается в «Чистый Дом» с заявками на обработку территорий – детские сады, школы, детские лагеря.

- С образовательными учреждениями Вологды и области мы сотрудничаем давно, они нам доверяют, - рассказывает генеральный директор компании «Чистый Дом» Елена Козлова. –Свою работу мы выполняем качественно, плюс оказываем целый спектр услуг, начиная от противоклещевой обработки открытой территории до работ по полной дезинфекционной обработкевсего объекта.

В зоне внимания «Чистого Дома» также и парки Вологды. Пользуются услугами компании не только крупные предприятия и организации, но и управляющие компании, и ТСЖ, и частники. Причем, как отмечают в компании, год от года спрос на эту услугу со стороны владельцев дачных и загородных домов растет, а также дачных кооперативов.

- Сегодня мы очень много обрабатываем частных территорий от клещей, — говорит «Чистый Дом» Елена Козлова. — Вологжане, зная, что большая часть всех присасываний происходит именно на приусадебных участках, стали больше думать о своей безопасности.Очень много коллективных заявок от дачных кооперативов, потому что в таком случаепротивоклещевая обработка дешевле выходит.

За 9 лет работы на рынке компании «Чистый Дом» удалось добиться многого - ее знают и ей доверяют. Свою работу фирма выполняет на высокопрофессиональном уровне, со стопроцентным результатом. Для этого у нее есть все возможности - и технические, и кадровые. В автопарке 10 машин спецназначения, которые способны добраться до самых труднодоступных зон. В штате более 20 сотрудников, получивших как теоретическую, так и практическую подготовку. Кстати, обучению кадров в фирме уделяют пристальное внимание. Все сотрудники в течение нескольких месяцев проходят обучение в Москве, после чего полученные знания закрепляются на практике.

В компании «Чистый Дом» дорожат завоеванной репутацией, поэтому свою работу всегда делают с высоким уровнем качества. Не случайно заказы на обработку территорий поступают в фирму и из других регионов (Республики Коми,Архангельской области).

Что еще отличает «Чистый Дом» от других компаний, работающих на этом рынке?

Во-первых, наличие профессиональных, обученных кадров .

- Сегодня на этом рынке появились и недобросовестные фирмы, которые не обладают ни знаниями, ни умениями, ни возможностями для проведения качественной обработки территорий, — говорит гендиректор «Чистого Дома». - Многие считают, что достаточно средства для проведения дезинсекции и опрыскивателя, чтобы начинать оказывать эти услуги. Это не так. Как итог непрофессионального подхода к работе — не стопроцентное уничтожение клещей.

Второе отличие — применение таких современных и высокоэффективных технологий, как обработка территорий генераторами горячего и холодного тумана.Более глубокое проникновение препарата достигается благодаря тому, что он распыляется. В результате опасное насекомое на участке уничтожается полностью.

Так что если вы хотите забыть на лето про клещей на своем загородном участке, то обращайтесь к профессионалам. Они на сто процентов защитят вас от атак опасных насекомых!

4 типичных вопросов про противоклещевую обработку

- Когда надо начинать противоклещевую обработку?

- Оптимальный вариант — весна, сразу после таяния снега. Дело в том, что клещи появляются сразу, как только сходит снег, и средняя температура воздуха будет в районе +5 градусов.

- Не опасно ли ходить босиком по траве после акарицидной обработки?

- Если на участке выросла большая трава, то перед обработкой ее лучше скосить, а потом уже обрабатывать. Кроме того, препарат под действием воды разлагается, так что после дождя он останется в почве. Препарат обладает длительным действием (клещи будут гибнуть в течение 1,5 месяцев после обработки). Через 2-3 дня становится полностью безвредным для человека и домашних животных.

- Как часто требуется обрабатывать участки от клещей?

- Есть две фазы активности клещей: весна и конец лета. Поэтому оптимальный вариант –провести обработку весной в начале сезона, после чего повторить процедуру в конце августа.

- Как происходит обработка участка?

- Специалисты выезжают на место и определяют высоту травяного покрова.После этого рассчитывается необходимая для уничтожения насекомого концентрация препарата. В общей сложности на обработку участка уходит от 20 минут до 60 минут (в зависимости от площади участка).

- Почему лучше обращаться к профессионалам?

- С помощью ручных опрыскивателей невозможно распылить препарат качественно. Он ложится только сверху на растение, в итоге не все клещи погибают. Плюс велика вероятность, что какой-то участок останется необработанным. Обработка территории генератором холодного и горячего тумана дает стопроцентное покрытие и приводит к полному уничтожению клещей.

ООО «Чистый Дом» г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 14а

тел: 8 (8172)999-888, 8 (921) 238–07–87, 8 (921) 238-07-86

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