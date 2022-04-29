Билайн значительно улучшил голосовую связь на трассе Вологда — Череповец

Оператор связи билайн за 2021 и 2022 годы построил новые базовые станции вдоль трассы А-114 Вологда-Новая Ладога от Вологды до Череповца. Теперь пассажиры практически на любом участке пути могут связаться с близкими по телефону, а на части трассы — воспользоваться мобильным интернетом и написать сообщение в мессенджере, позвонить по видеосвязи или найти информацию о ближайших заправках и кафе.

Для пассажиров, у которых в дороге есть свободное время, возможность позвонить по телефону и выйти в интернет особенно актуальна*. Голосовая связь в дороге даёт возможность быть на связи с родными.

«Наша задача предоставить клиентам голосовую связь не только в городе, но и в дороге. Кроме того, по трассе А-114 пассажиры перемещаются как между населёнными пунктами, так и едут в аэропорт. В воздушной гавани мы также в этом году улучшили сеть 4G, чтобы абоненты могли написать близким, что самолёт приземлился, или вызвать такси», — комментирует Денис Чибисов, директор Вологодского отделения билайна.

Кроме того, за 2021 и 2022 годы базовые станции 4G билайна впервые появились в городах Кириллове и Великом Устюге, деревнях Новое Домозерово, Михалево, Ростилово, Емельяново, Ботово, посёлках Смердомский, Непотягово и сёлах Бабушкина, Нюксеница, Погорелово. Кроме того, за счёт строительства новых базовых станций, оператор улучшил связь в Вологде, Череповце и населённых пунктах Череповецкого, Сокольского, Тотемского и Шекснинского районов.

* Качество услуг связи может зависеть от и зависит от числа одновременно работающих пользователей, категории Абонентского оборудования, поддержки Абонентским оборудованием сети LTE, используемого тарифа, условий радиоприема, ландшафта, метеоусловий, а также регуляторных ограничений на максимально излучаемую мощность сигнала.