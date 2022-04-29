Налоговую ставку на доходы для ряда IT-компаний снизили в Вологодской области

29.04.2022 [Общество]

Налоговую ставку на доходы для ряда вологодских IT-компаний снизили в три раза. Это нововведение касается предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения. Об этом в прямом эфире информационного проекта «Объясняем.РФ» рассказал заместитель Губернатора Вологодской области Виталий Тушинов. 

Помимо этого, организациям, которые работают по системе «доходы», установлена ставка в размере 2% вместо 6%. А тем, кто использует «доходы минус расходы», установлена ставка в размере 5% вместо 15%. 

По словам Виталия Тушинова, в Вологодской области также будут снижены арендные ставки на использование государственного и муниципального имущества для размещения объектов связи. Кроме того, введен мораторий на демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов власти.

– Процедуры подачи документов на получение мер поддержки максимально упрощены. Большинство мер можно оформить дистанционно, через сайт Госуслуг, либо заполнив формы в электронном виде с приложением сканов документов. Это очень удобно и быстро. Вся информация размещена на сайтах Правительства области, Департамента цифрового развития области, портале «Информационные технологии Вологодской области» и в соцсетях. Кроме того, можно связаться со специалистами регионального Департамента цифрового развития, которые ответят на вопросы, – подчеркнул Виталий Тушинов.

Для того, чтобы воспользоваться мерами поддержки, IT–компании должны быть аккредитованы. 

Сейчас в Вологодской области в этой сфере работает 371 организация, из них аккредитованы более 70. 

– Помимо региональных мер поддержки для IT-компаний созданы и федеральные меры. Снижение ставок по льготным кредитам до 3%, которые будут предоставляться на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств на срок до трех лет. Максимальный размер кредита – 500 млн. рублей. До конца 2024 года снижен налог на прибыль до 0%. Введен мораторий на все виды проверок, за исключением случаев причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства. Увеличен максимальный размер грантов по различным конкурсным отборам и упрощена конкурсная документация в государственных Фондах, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Ранее NewsVo рассказывал и о такой мере поддержки, как отсрочка от призыва в армию. 

Виталий Тушинов напомнил, что вологодские вузы регулярно обновляют профили и магистерские программы. Например, ВоГУ в этом году будет вести набор на четыре новые магистерские программы: «Математическое моделирование и перспективные методы искусственного интеллекта», «Информационное и программное обеспечение распределенных систем», «Интеллектуальные системы и сети», «Естественно-научное образование в условиях цифровой трансформации».

Количество бюджетных мест в вузах Вологодской области по сравнению с прошлым годом осталось на том же уровне, но в прошлом году количество бюджетных мест было увеличено более чем на 30%. В колледжах количество бюджетных мест незначительно увеличилось. Например, в Университетском колледже ВоГУ по специальности «Информационные системы и программирование» вместо 50 стало 75 мест.
 

Тэги: IT, антикризисные меры, поддержка бизнеса, льготы, налоговые льготы

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