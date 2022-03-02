В России предлагают предоставлять айтишникам отсрочку от призыва и льготную ипотеку

02.03.2022 [Общество]

Минцифры предлагает правительству принять меры для удержания в России разработчиков программного обеспечения и развития ИТ-компаний. Об этом говорится в письме руководителя министерства Максута Шадаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом пишет сегодня РБК.

В списке предлагаемых мер – освобождение на ближайшие три года всех сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании — от уплаты налога на прибыль, а также от проверок контрольными органами. Кроме этого, Минцифры предлагает предоставить всем сотрудникам компаний этой сферы льготную ипотеку со ставкой в 5% на время работы, а также отсрочку от призыва на военную службу на время работы в компании.

Также для иностранных граждан, которые привлекаются на работу в IT-компании, ввести процедуру упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство.

Как указывает сайт hh.ru, в Вологде специалистам IT-сферы предлагается зарплата от 40 000 до 150 000 рублей.

Тэги: IT-специалисты, Поддержка, Минцифры

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