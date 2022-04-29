Житель Вологды украл из супермаркета гриль-духовку

29.04.2022 [Происшествия]

В Вологде 20-летний местный житель украл гриль-духовку из супермаркета на улице Некрасова.

Молодой человек взял коробку с  устройством с полки и выбежал из магазина. Сумма ущерба составила около 6000 рублей.

«Стражи правопорядка уточнили приметы нарушителя и задержали его во дворах домов на соседней улице», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Причину своего поступка задержанный пояснить не смог. Росгвардейцы передали его полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: кража, магазин, бытовая техника, Росгвардия

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