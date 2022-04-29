Житель Вологды украл из супермаркета гриль-духовку

В Вологде 20-летний местный житель украл гриль-духовку из супермаркета на улице Некрасова.

Молодой человек взял коробку с устройством с полки и выбежал из магазина. Сумма ущерба составила около 6000 рублей.

«Стражи правопорядка уточнили приметы нарушителя и задержали его во дворах домов на соседней улице», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Причину своего поступка задержанный пояснить не смог. Росгвардейцы передали его полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.