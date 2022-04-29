Награды за достижения в различных отраслях и за спасение людей вручили в Вологодской области

Торжественная церемония награждения прошла 28 апреля в Доме губернатора в Вологде. Награды получили жители Вологодской области, добившиеся выдающихся результатов в различных отраслях и отличившиеся при спасении людей.

За отвагу наградили Евгения Соколова, пожарного из Череповца. В марте вместе с коллегами во время пожара в многоквартирном доме он спас четырех человек, в том числе двоих детей.

– Прибывая на любой пожар, мы всегда предполагаем, что не все жители дома могут самостоятельно эвакуироваться. Во время пожара в марте произошла такая же ситуация. На верхних этажах, где находились череповчане, было сильное задымление. По автолестнице с ребятами попали в квартиры, с помощью спасательных устройств эвакуировали людей, - рассказал старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по области Евгений Соколов. - Спасибо моим коллегам за поддержку и помощь при тушении пожара. Приятно получать награды, быть отмеченным руководством области. Мотивирует на благие дела в будущем.

Ранее NewsVo рассказывал, что этот пожар произошел вечером 27 марта. Загорелась квартира на пятом этаже в пятиэтажном доме на улице Чкалова. Тогда 65-летний владелец квартиры был госпитализирован с отравлением угарным газом. Пожарные спасли из огня четырех человек, в том числе двоих детей.

Также награды получили выдающиеся вологжане, которые добились успехов в различных областях. Это работники культуры, сельского хозяйства, крупных предприятий региона, дорожной, научной и медицинской сфер.