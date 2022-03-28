В Череповце четырёх людей спасли из горевшего дома на улице Чкалова

В Череповце пожарные спасли четырёх людей, в том числе двоих детей, из горевшего пятиэтажного дома на улице Чкалова.

Сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже поступило 27 марта в 19:32. Владелец квартиры — 65-летний мужчина — госпитализирован с отравлением угарным газом.

«Общая площадь пожара — 4 кв. м. СГОРЕЛО: диван, личные вещи», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Ещё 20 жильцов дома вышли на улицу до приезда пожарных. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.