Segezha Group предлагает выбрать название нового ЖК в Соколе

28.04.2022 [Новости компаний]
В городе Сокол Вологодской области, на строительной площадке многоквартирных жилых домов из CLT-панелей, продолжаются монтажные работы.
 
Идея и проект принадлежат Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»). В рамках жилищной программы холдинг начал строительство домов для работников АО «Сокольский ДОК» и АО «Сокольский ЦБК». Это первый в России многоэтажный деревянный дом.
 
К осени этого года компания планирует построить два четырехэтажных дома суммарной площадью жилых помещений 3540 кв.м. Высота строений – 15 метров. Из CLT-панелей в каждом корпусе будут выполнены до 1,5 тыс. конструктивных деталей, расположенных выше фундамента, включая лестничные пролеты.
 
В каждом доме будет по 32 просторных одно и двухкомнатных квартиры площадью от 48 до 65 квадратных метров. Половина из них достанется очередникам АО «Сокольский ДОК» и АО «Сокольский ЦБК», оставшаяся часть будут передана сотрудникам компании по льготной цене с возможным привлечением ипотеки. На придомовой территории обустроят детскую и спортивную площадки, парковочное пространство, места отдыха для жителей.
 
 
У домов из CLT-конструкций в Соколе будут неоспоримые преимущества по сравнению с аналогичными строениями из бетона, железа и стекла: быстровозводимость, минимальная нагрузка на дорожную инфраструктуру, эстетика архитектурных решений, экологичность. Деревянные дома возводятся как конструктор с минимальной нагрузкой на уличную инфраструктуру. Такие здания, как и здания из бетона, могут простоять без ремонта не менее 50 лет. Еще одна важная характеристика – отсутствие усадки конструкции.
 
CLT (Cross Laminated Timber) – перекрестно склеиваемые деревянные стеновые плиты и перекрытия для жилых и нежилых строений. Благодаря своим превосходным физическим и механическим свойствам массивный строительный материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, выносит большие нагрузки.  Вертикальные ламели плиты задают несущую способность, горизонтальные – продольную жесткость. Клеевой шов между ламелями формируется на молекулярном уровне и абсолютно безвреден. В мире такие конструкции широко применяются в «зеленом» многоэтажном строительстве как безопасный и экологичный материал. Он отличается высокой огнестойкостью, сейсмостройкостью, высокой прочностью и положительным углеродным балансом.
 
 
Проект Segezha Group в Соколе, несомненно, является знаковым для всего российского высотного деревянного домостроения. Он придаст импульс освоению новой технологии по всей стране. Ее тиражирование может привести к кардинальным изменениям во всей российской строительной отрасли и улучшить жилищные условия многих россиян.
 
Поэтому для Segezha Group важно определиться с названием первого многоэтажного ЖК из CLT. Холдинг приглашает всех заинтересованных в развитии экологичного деревянного домостроения в России принять участие в общественном голосовании на своей официальной странице «ВКонтакте»: https://vk.com/wall-94387535_6962.
Предлагается 10 возможных вариантов: ЖК «Соколики», ЖК «Хвойный квартал», ЖК «Экодом», ЖК «Лесной», ЖК «Эко-Сокол», ЖК «Сокольский Дом», ЖК «Дерево жизни», ЖК «Еловый», ЖК «Соколиное гнездо», ЖК «Исток». Голосование продлится до 31 мая 2022 года, включительно. Результаты будут обнародованы в кратчайшие сроки.
Тэги: сегежа

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