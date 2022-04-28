На сайте Госуслуг идет прием заявлений на пособие на детей от 8 до 17 лет

В России уже третий день принимают заявления на пособия для детей от 8 до 17 лет.

С 1 мая все заявления будут приняты в работу Пенсионным фондом, первые выплаты придут сразу за два месяца: апрель и май.

«Напомним, новая выплата положена семьям с низким доходом, в которых растут дети от 8 до 17 лет. Размер субсидии зависит от дохода, она может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума, установленного на ребенка в области», — говорят в ЦУР.

Пособие предназначено для семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: учитываются доходы семьи, имущественная обеспеченность и занятость родителей. Пособие будет назначаться сразу на 12 месяцев. Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Для Вологодской области эта сумма составляет 6199 рублей на ребенка.

Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.

Ранее NewsVo писал, что одинокие родители должны будут выбрать, оставить ли им свою выплату или получать новое пособие.