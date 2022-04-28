На сайте Госуслуг идет прием заявлений на пособие на детей от 8 до 17 лет

28.04.2022 [Общество]

В России уже третий день принимают заявления на пособия для детей от 8 до 17 лет. 

С 1 мая все заявления будут приняты в работу Пенсионным фондом, первые выплаты придут сразу за два месяца: апрель и май.

«Напомним, новая выплата положена семьям с низким доходом, в которых растут дети от 8 до 17 лет. Размер субсидии зависит от дохода, она может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума, установленного на ребенка в области», — говорят в ЦУР.

Пособие предназначено для семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: учитываются доходы семьи, имущественная обеспеченность и занятость родителей. Пособие будет назначаться сразу на 12 месяцев. Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Для Вологодской области эта сумма составляет 6199 рублей на ребенка.

Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.

Ранее NewsVo писал, что одинокие родители должны будут выбрать, оставить ли им свою выплату или получать новое пособие. 

 

Тэги: пособия

ТОП НЕДЕЛИ

Мать солдата из Бабаево, погибшего в ходе военной спецоперации: «Мы все равно гордимся и за нашу Россию, и за нашего президента»
В Подмосковье случился пожар в доме, который предположительно принадлежит сыну сенатора от Вологодской области
В Междуреченском районе произошёл взрыв на газопроводе Ухта-Торжок
В Вологде задержали автомобиль «Geely» с госномерами СССР
Рождественский парк в Вологде вошел в число лучших проектов благоустройства в России
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погибли два жителя Череповца
В ходе спецоперации в Украине погиб уроженец Бабаевского района Дмитрий Шабанов
Вкладывать деньги в недвижимость в Вологодской области оказалось невыгодно
Виктор Шендерович*: «Писатель Белов перекатывал чужое частное письмо, даже не потрудившись изменить имена»
Завершилось следствие по делу об убийстве 23-летней вологжанки

Похожие новости

Одинокие родители не смогут получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет

Им придется выбирать - либо сохранение пособия одинокого родителя, либо новая выплата

4035
0

Подать заявления на получение выплаты на детей от 8 до 16 лет жители Вологодской области смогут с мая этого года

Порядка 50 тысяч семей, в которых проживают более 70 тысяч детей, будут иметь право на эту выплату в Вологодской области

2182
0

Владимир Путин предложил ввести новые выплаты на детей от 8 до 16 лет

По словам президента, мера начнет действовать с 1 апреля

1706
0

Депутат Госдумы предложил ввести пособие для пенсионеров на покупку медицинских масок

Иван Сухарев выступил с инициативой ежегодно выдавать, например, именные сертификаты, которые можно потратить только на заранее определенные цели

1179
0

Названы суммы объявленных президентом выплат в Вологодской области

О способах подачи заявлений объявят дополнительно после проработки нормативных актов

2476
0

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

А выяснилось, что можно было просто поставить ящик для приёма корреспонденции и начать принимать новые реквизиты через сайт. Да и саму карту «Мир», оказалось, оформлять не обязательно.

2674
0

Перебои в выплате пособий безработным в Вологодской области объяснили техническими неполадками

«В период 21–23 сентября имели место технические сбои, которые в некоторых случаях привели к сбоям при проведении платежей», — пояснили в пресс-службе правительства Вологодской области

2173
0

В Вологодской области возможна задержка выплаты пособий по безработице

Причина - технический сбой

3416
0

Житель Череповца незаконно получал пособие по безработице

Мужчина официально устроился на работу, но в центр занятости об этом не сообщил

2126
0

В Вологодской области пообещали обеспечить работой тех, у кого истек срок выплаты пособия по безработице

В центры предоставления общественных и временных работ смогут трудоустроиться до 10 тысяч вологжан

2055
0

В Бабушкинском районе незаконно приостановили выплаты по безработице ушедшей на больничный женщине

Прокуратура через суд добилась выплаты пособия

1352
0

С 1 июля в России почти в два раза увеличится размер выплат на детей с инвалидностью

С учетом районного коэффициента в Вологде и области размер выплаты составит 11 500 рублей, в Череповце - 12 500 рублей.

2253
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка Анна Петрова - чемпионка России по кроссу
Глава Счетной палаты Кудрин назвал ближайшие два года очень сложными
VK подписала соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»
На сайте Госуслуг идет прием заявлений на пособие на детей от 8 до 17 лет
Житель Шексны угрожал ножом компании молодых людей и ранил одного из них в шею
Жители Вологды составили список рекомендаций для разработки проекта развития парка Ветеранов
В Вологде две женщины получили травмы в результате падения в салоне автобуса маршрута №48
 
26.04.2022 [Общество]

Вместо лыжни — улица: жители Вологды обеспокоены тем, что городская лыжня уйдет под застройку

1193
0
27.04.2022 [БлогоVO]

Расскажу, как записывался на комиссию в психдиспансер

576
0
28.04.2022 [Обзор Прессы]

Сергей Иевлев: «Когда оформляешь музей, невольно погружаешься в историю»

111
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика