В Украине погиб житель Верховажского района

Юрий Друговской, гвардии сержант, командир инженерно-сапёрного отделения ВДВ погиб в ходе спецоперации в Украине. Об это сообщил на своей странице в соцсети глава Верховажского района Александр Дубов.

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким военнослужащего, отдавшего свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны. Это невосполнимая утрата. Все жители Верховажского района скорбят вместе с вами!» — написал Александр Дубов.

Гибель Юрия Друговского стала шестнадцатой подтвержденной смертью вологодских ребят в Украине.