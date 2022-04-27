В Украине погиб житель Верховажского района

27.04.2022 [Общество]

Юрий Друговской, гвардии сержант, командир инженерно-сапёрного отделения ВДВ погиб в ходе спецоперации в Украине. Об это сообщил на своей странице в соцсети глава Верховажского района Александр Дубов.

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким военнослужащего, отдавшего свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны. Это невосполнимая утрата. Все жители Верховажского района скорбят вместе с вами!» — написал Александр Дубов.

Гибель Юрия Друговского стала шестнадцатой подтвержденной смертью вологодских ребят в Украине.

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