Завершилось следствие по делу об убийстве 23-летней вологжанки, тело которой ее знакомый пытался сжечь на даче после преступления.

4 декабря прошлого года региональное отделение МЧС сообщило, что в деревне Лисицыно Вологодского района неизвестные подожгли дом. В результате пожара погибла 23-летняя молодая женщина.

Далее выяснилось, что погибла девушка не из-за пожара, а была убита. По подозрению в убийстве был задержан 27-летний мужчина, который сейчас и считается виновником преступления.

По данным следствия 3 декабря 2021 года в правоохранительные органы Вологды поступило заявление о том, что домой с работы не вернулась 23-летняя вологжанка. Накануне ее провожал ее 27-летний знакомый, с которым она раньше состояла в отношениях. Следователи выяснили, что вечером 2 декабря в квартире обвиняемого в доме на улице Чехова в Вологде произошла ссора. Молодой человек был пьян и несколько раз ударил девушку гантелью по голове. От полученных повреждений пострадавшая скончалась. Злоумышленник решил скрыть следы преступления: он замыл кровь, прибрался в квартире и спрятал тело в матрац. Затем вызвал работника сферы перевозок, и тот, ничего не подозревая о преступлении, помог убийце вывезти труп на дачу.

Сейчас все следственные действия по уголовному делу произведены, обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В ближайшее время материалы будут направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

