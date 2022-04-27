Запасов лекарств в Вологде хватит на четыре месяца

27.04.2022 [Общество]

Запасов лекарств Вологде хватит на четыре месяца. Об этом сообщают в правительстве Вологодской области. 

«Для реализации лекарственных препаратов населению в настоящее время на уполномоченном государственном складе и в аптечной сети „Фармация“ имеется запас лекарственных препаратов более чем на четыре месяца. По основным группам препаратов для льготных категорий граждан создан резерв препаратов до пяти месяцев, доставка осуществляется в соответствии с графиком отгрузки дистрибьюторов».

В Департаменте здравоохранения области пояснили, что работа по закупке лекарственных препаратов для бесплатного отпуска будет продолжена. В России в последнее время увеличилось производство препаратов, которые отвечают всем стандартам качества. Выпускаются отечественные препараты и для онкобольных, и для ревматотогических пациентов. На фармацевтический рынок выходят отечественные инсулины.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ к началу апреля почти исчерпало предусмотренный на этот год бюджет на закупку лекарств для лечения гемофилии, онкогематологических заболеваний и рассеянного склероза — в рамках госпрограммы по 14 высокозатратным нозологиям. Об этом написала газета «Коммерсантъ».

 

Тэги: лекарства, дефицит

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