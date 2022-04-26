«Коммерсант»: В России нарастает дефицит дорогостоящих лекарств

Министерство здравоохранения РФ к началу апреля почти исчерпало предусмотренный на этот год бюджет на закупку лекарств для лечения гемофилии, онкогематологических заболеваний и рассеянного склероза — в рамках госпрограммы по 14 высокозатратным нозологиям, сообщает газета «Коммерсант».

Структура Минздрава объявила дополнительные госзакупки на 23 млрд руб. за счет денег, выделенных на 2023–2024 годы, так как закрыть полностью потребности в средствах не удалось

11 апреля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин признал на совещании со своими заместителями, что в России из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств.

«Из-за внешнего давления на нашу страну и нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с поставками. Мы принимаем меры, чтобы нужные людям препараты были доступны, прежде всего, помогаем нашим компаниям, которые способны обеспечить собственное производство», — отметил премьер.

В связи с этим он объявил, что кабмин «запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторов такой продукции и аптечных сетей».