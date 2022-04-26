18 населенных пунктов осталось без электричества в Череповецком районе

26.04.2022 [Общество]

Вечером 25 апреля в Череповецком районе без электричества осталось 18 населенных пунктов. Сообщение на пульт дежурного диспетчерской службы поступило в 20:19.

Аварийное отключение затронуло деревни Юского поселения. О случившемся в соцсетях рассказал глава района Роман Маслов

В некоторых деревнях коммунальщики смогли восстановить электричество еще вчера, жители еще части деревень пока живут без света. в 22:10 была подключена линия Шалимово. Сегодня, 26 апреля, в 00:30 подключены деревни Рябово и Яковлево. На месте работает бригада электриков Шекснинского района, в настоящий момент ремонтные работы продолжаются

Ранее NewsVo писал, что жители Череповецкого района постоянно сталкиваются с отключением электроэнергии. Самые масштабные отключения были зафиксированы в новогодние праздники. После этого глава региона Олег Кувшинников заявил о необходимости доработать программу устойчивого электроснабжения населенных пунктов Вологодской области и сделать все необходимое в летний период для расчистки просек и для укрепления материально-технической базы электроснабжающих предприятий. До конца января департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования совместно с районами сформируют план повышения надежности электроснабжения.

Тэги: электричество, аварии

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