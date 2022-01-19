Вологодское средневековье: в новый год с мусором, без дорог и без света

Наталья Рюмина

В новый год Вологодская область шагнула с проблемами не просто старыми, а в какой-то степени средневековыми. Новогодние праздники для многих жителей региона обернулись проблемами. Люди сидели без света, тонули в мусоре, их заметало снегом.

Мусорная реформа — дубль 2022

Сразу после встречи Нового года, жители Вологодской области стали жаловаться на то, что им некуда выкидывать мусор. Баки были переполнены, а вывозить их никто не спешил. Вороны и собаки с радостью растаскивали остатки еды, превращая мусорные площадки в банальную свалку. Граждане, которых это удручало и возмущало, публиковали фото в социальных сетях, звонили регоператору, жаловались в центральное управление региона. Реагировать на жалобы чиновники начали только после праздников.

Так, например, 9 января жители Вытегры выложили в местной группе фото переполненных баков. Только через несколько дней под постом развязалась переписка, в которой участвовали все: и администрация района, и«Чистый след», и местные жители.

Фото Алексей Зотов. Группа Вытегра-«Вытегорский КОЛОКОЛ»

Администрация Вытегорского района убеждала одну из женщин, что по ее жалобе в адрес регионального оператора направлено претензионное письмо о необходимости соблюдения санитарного порядка при выгрузке мусора из контейнеров. На что «Чистый след» ответил чиновникам, что вообще никакого письма не получал.

«Перевозчик с таким содержанием контейнерной площадки каждый раз затрудняется произвести погрузку. Для начала обеспечьте расчистку площадки от снега», — посоветовали мусорщики чиновникам.

Позже «Чистый след» официально дал комментарий о том, что их перевозчики «не будут тащить контейнеры на себе к месту погрузки».

«По правилам бак с помощью колёс выкатывается к мусоровозу. Если условий нет, мусор не вывозится. Всех „профессионалов“, которые жалуются, что „кто-то просто не хочет работать “, приглашаем в районы на мастер-класс — „достань ёмкость из сугроба“. Покажите делом, а не комментариями: как взять в руки не пакет с продуктами, а в среднем 100 килограммовый бак с отходами, вытащить его из замерзшего снега, донести пару метров до дороги, проделать то же самое с ещё 5-7 такими ёмкостями», — написано в официальной группе «Чистого следа».

Там также отметили, что очистить площадку от снега и обеспечить подъезд должен собственник земли, а по вопросу организации мест накопления отходов, поддержания их в чистоте необходимо обращаться в администрацию своего сельского поселения.

В Вологде на улице Клубова жители так и сделали: сами расчистили проезд к бакам. Однако ни в выходные, ни после к ним никто так и не приехал вывозить мусор.

Фото «Вологда в порядке». «Аквалайн, вы там че прикалываетесь что ли или чего? Вам даже подъезд до дороги расчищен чтобы баки без проблем до машины катать. Адрес ул Клубова 110. У нас тут столько жителей нету чтобы за время снегопада столько мусора накопиться могло. Похоже что целую неделю мусоровоза не было», — написано в группе «Вологда в порядке»

Вологда также жаловалась и на крупногабаритный мусор, который люди выносили на площадки, а региональный оператор не убирал. Мусорщики сослались на то, что вывоз строительных отходов не входит в единый тариф на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и осуществляется на основании дополнительных договоров, заключаемых со специализированными организациями, обладающими соответствующей разрешительной документацией.

Стоит отметить, что за два месяца до Нового года восточный региональный оператор «АкваЛайн» поднял тарифы по вывозу мусора, надеясь уйти от банкротства.

Замело

Проблемы возникли не только с мусором. Города и села замело снегом, который никто не спешил убирать.

Так, например, в деревне Кизбой Воскресенского сельского совета дорогу чистили за всю зиму всего два раза. Один раз 13 декабря, а второй раз уже в новом году — 15–16 января.

«В деревне прописано 6 человек, в основном люди преклонного возраста!!! Магазин с продуктами, скорая проехать не может!!! Когда закончится этот беспредел???», — жаловались жители Кизбоя 9 января.

Фото Светланы Пановой. Кизбой

Администрация Череповецкого района только 12 января пояснила жителям, что Кизбой утонул в снегу из-за сломанного трактора.

Решить проблему получилось в первые выходные нового года — 15–16 января. Но так как снова прошел снег, люди думают, что им легче дождаться весны, чем следующего трактора.

14 января в поселке Суда-Межное на улице Пушкина застряла скорая, которую вытаскивали их же коллеги на другой машине.

В городах оказалось не лучше, чем в деревнях. Социальные сети просто пестрят жалобами о том, что дворы не чищены. Складывается ощущение, что дворников управляющие компании массово сократили.

Жительница Вологды Ольга Веревкина написала обращение к губернатору по поводу того, как расчищены дороги.

«Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, вашей команде вологодских руководителей можно смело ставить 2 с большим минусом! Я сегодня, по просьбе вологжан съездила на улицу Преображенского, большего бардака в городе я не видела! Вам всем не стыдно получать зарплату с бюджета города и области, когда налогоплательщики видят подобные горы снега? Вам не стыдно тратить деньги налогоплательщиков, когда люди не в состоянии вынести мусор из-за снега по колено! Мира 38, город Вологда, позор! Может хватит сидеть в тиктоках, может пора отправить работников ДГХ города на улицы, что бы они сами увидели то, во что превратили город! Нам не нужны ваши отчёты в социальных сетях ютуб и тиктоке, мы хотим видеть работу вашей команды не только под окнами вашего кабинета, мы хотим видеть работу вашей команды во всей Вологде!», — написала активистка.

Фото Ольги Веревкиной

Стоит отметить, что дороги почищены в разы лучше, чем дворы. Снег как и в прошлом году складируется прямо в городе. Коммунальщики создают горы из снега прямо у дорог, у пешеходных переходов, на перекрестках. Водители и пешеходы поэтому просто не видят друг друга, подвергая себя опасности.

Фото Ольги Веревкиной

Жизнь во тьме

В новогодние выходные центр управления регионом получил более 600 сообщений об отключении электроснабжения. Особенно тяжело в этом плане пришлось Череповецкому, Устюженскому, Кадуйскому, Чагодощенскому и Бабаевскому районам.

Основная часть отключений была зафиксирована в зоне деятельности вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Главной причиной отключений стало налипание снега на кроны деревьев с последующим падением деревьев на ЛЭП и схлестыванием проводов.

Сейчас по фактам отключения электричества проводятся проверки.

«Такого масштабного отключения электроэнергии — а это 90 фактов, более 30 населенных пунктов, 1600 человек в новогоднюю и рождественскую ночь остались без электроснабжения — мы не фиксировали никогда в истории Вологодской области. К сожалению, большинство этих фактов было зафиксировано в зоне действия компании МРСК Северо-Запада, вологодский филиал, — сказал губернатор области Олег Кувшинников. — Я хотел бы поблагодарить органы местного самоуправления, департамент лесного комплекса, пожарные восстановительные службы МЧС, всех неравнодушных граждан, которые справлялись с этой бедой сообща. Люди попали в тяжелейшую ситуацию, оставшись без электричества в новогоднюю ночь, но они не были брошены. Бригады, восстанавливающие электроснабжение, работали круглые сутки. И отдельное спасибо тем, кто в новогоднюю ночь работал в лесу, восстанавливая электроснабжение».

14 января губернатор Вологодской области сказал, что руководство Череповецкого района ждут кадровые перестановки. Последней каплей в чаше терпения стало новогоднее отключение электричества и реакция руководства на эту ситуацию.

Глава региона заявил о необходимости доработать программу устойчивого электроснабжения населенных пунктов Вологодской области и сделать все необходимое в летний период для расчистки просек и для укрепления материально-технической базы электроснабжающих предприятий. До конца января департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования совместно с районами сформируют план повышения надежности электроснабжения.

Но все это похоже больше на жареного петуха. Жители уже не первый год сталкиваются с проблемами электроснабжения.

В Ирдоматке уже вторую зиму жители периодически сидят без света. В эту зиму первый раз у них отключили свет 10 декабря с семи вечера. В 9 часов вечера местные жители дозвонились до Москвы, им пообещали, что бригада приедет часа через три. Электричество вернулось ночью. Но под утро пропало, пришлось снова вызывать ремонтников. Свет появился около двух часов дня на следующий день. Жители Ирдоматки постоянно жалуются на низкое напряжение, говорят, что и до этого свет отключали примерно раз в месяц.

«Максимум часа на три, обычно меньше. Напряжение скачет постоянно. Из-за скачков у нас в том году сломался телевизор и микроволновка. До сих пор фонари, которые на самой улице, не горят. И дома в некоторых комнатах светит или тускло, или мигает лампочка».

Ломаются холодильники, еле-еле работают котлы, горят чайники. Ситуация сильно осложняется тем, что у многих жителей в домах установлены электрические котлы и насосы на скважинах, которые не работают без электроэнергии. Как результат — люди остаются и без отопления, и без воды, и без света. По Ирдоматке NewsVO еще 14 декабря обратился в «Россети», чтобы получить ответ, когда там последний раз были модернизированы сети, какие меры предпринимались, чтобы не допустить такую ситуацию. Ответа мы все еще не получили.

Люди в Ирдоматке постоянно меряют напряжение

У жителей деревень Владимировка, Кривец, Сойволовская и Сосновка Череповецкого района получилась похожая ситуация. В декабре люди сидели без света больше недели. Им пришлось растапливать снег, чтобы добыть воду. Новый год встречали без электричества, тепла и воды. Еще сильнее пострадали жители, занимающиеся разведением кур. Из-за перебоев с электричеством инкубаторы не работали и яйца замёрзли. Люди устали от такой ситуации.

Правительство региона инициировало проведение служебного расследования этого инцидента. Сейчас оно находится в активной стадии. Губернатор публично принёс извинения всем жителям, ставшим заложниками сложившейся ситуации.