Впервые с 2019 года День Победы в Вологде отпразднуют в оффлайн-режиме.

9 мая в 10.00 на площади Революции состоится парад Победы. В нем примут участие 17 расчетов: представители ВИПЭ, УФСИН, службы судебных приставов, Череповецкого военного Университета радиоэлектроники, УМВД, военнослужащие воинских частей в Чебсаре и Федотово. Далее пройдет Бессмертный полк.

«Завершением парада станет тоже традиционный Майский вальс, который станцуют 50 пар разного возраста. В период пандемии мы начали проводить мини-парады во дворах, где проживают ветераны- фронтовики. Решили не отказываться от этого и сейчас, ведь ветераны уже в очень преклонном возрасте и не всегда могут прийти на основной парад. Пока предварительно планируем 14 таких маршей во дворах силами ВИПЭ и кадетов», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

После парада 9 мая на площади Революции начнется 11-часовой концертный марафон с различными программами. В 12.00 начнется концертная программа оркестра «Перезвоны». В 20.00 стартует проект «Песни Победы: война глазами детей». В финале — «Оркестр Победы».

Праздничные концерты пройдут также на 7 площадках в разных районах города: на площади Федулова, в парке ДК Льнокомбината, в Рождественском парке, Осановской роще, бульваре Пирогова, Фрязиновском парке, парке Ветеранов и в Кировском сквере.

Салют запланирован на 22:00.

Ранее NewsVo писал, что создатели «Бессмертного полка» попросили больше не связывать их с будущими шествиями по причине множества меняющих первоначальный смысл Бессмертного полка явлений и событий. Создатели отметили, что каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая, но для себя решили, что больше не считают возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице