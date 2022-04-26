Впервые с 2019 года День Победы в Вологде отпразднуют в оффлайн-режиме

26.04.2022 [Общество]

 

Впервые с 2019 года День Победы в Вологде отпразднуют в оффлайн-режиме. 

9 мая в 10.00 на площади Революции состоится парад Победы. В нем примут участие 17 расчетов: представители ВИПЭ, УФСИН, службы судебных приставов, Череповецкого военного Университета радиоэлектроники, УМВД, военнослужащие воинских частей в Чебсаре и Федотово. Далее пройдет Бессмертный полк.

«Завершением парада станет тоже традиционный Майский вальс, который станцуют 50 пар разного возраста. В период пандемии мы начали проводить мини-парады во дворах, где проживают ветераны- фронтовики. Решили не отказываться от этого и сейчас, ведь ветераны уже в очень преклонном возрасте и не всегда могут прийти на основной парад. Пока предварительно планируем 14 таких маршей во дворах силами ВИПЭ и кадетов», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

После парада 9 мая на площади Революции начнется 11-часовой концертный марафон с различными программами. В 12.00 начнется концертная программа оркестра «Перезвоны». В 20.00 стартует проект «Песни Победы: война глазами детей». В финале — «Оркестр Победы». 

Праздничные концерты пройдут также на 7 площадках в разных районах города: на площади Федулова, в парке ДК Льнокомбината, в Рождественском парке, Осановской роще, бульваре Пирогова, Фрязиновском парке, парке Ветеранов и в Кировском сквере.

Салют запланирован на 22:00.

Ранее NewsVo писал, что создатели «Бессмертного полка» попросили больше не связывать их с будущими шествиями по причине множества меняющих первоначальный смысл Бессмертного полка явлений и событий. Создатели отметили, что каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая, но для себя решили, что больше не считают возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице

Тэги: День победы, 9 мая

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодская область вымирает: Вологдастат зафиксировал рекордную убыль населения
Самая высокая зарплата в Вологодской области у тех, кто работает в госуправлении, судах и нотариате
По Череповцу ездила Toyota Land Сruiser с госномерами СССР
Мать солдата из Бабаево, погибшего в ходе военной спецоперации: «Мы все равно гордимся и за нашу Россию, и за нашего президента»
В Подмосковье случился пожар в доме, который предположительно принадлежит сыну сенатора от Вологодской области
От 5 млн до 8 млн рублей в год: депутаты Госдумы от Вологодской области отчитались о своих доходах
Жители Вологды, возмущенные ростом платы за детский сад и уменьшением порций еды в садах, подготовили обращение в органы власти
В Междуреченском районе произошёл взрыв на газопроводе Ухта-Торжок
В Вологде задержали автомобиль «Geely» с госномерами СССР
Рождественский парк в Вологде вошел в число лучших проектов благоустройства в России

Похожие новости

В Вологодской области снят запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе

Региональные власти решили провести праздничные мероприятия, посвященные 1 и 9 мая в очном формате

1037
0

«Бессмертный полк» пройдет в этом году в традиционном формате

Об этом заявил сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Сергей Макаров

1142
0

Мотоагитпробег «Победа» впервые завернет в Ленинградскую область

Традиционная акция Вологодской ГМХА стартует 1 мая из села Молочное

668
0

В Вологде полицейские остановили ехавшие по городу авто с копиями «знамени Победы»

В пресс-службе УМВД по Вологодской области корреспонденту NewsVo рассказали, что от жителей поступали жалобы на сигналящие машины

4338
0

17-метровый портрет Героя Советского Союза Николая Мамонова появился на торце жилого дома в Соколе

На его создание у вологодского художника Олега Иванова ушло почти четыре дня

1677
0

Мотоагитпробег «Победа – 2021» стартовал из Молочного

Его участники проведут в пути девять дней, проехав по маршруту с.Молочное - г.Тотьма - с.Тарногский городок - г.Нюксеница - с.Кичменгский городок - г.Никольск - Село имени Бабушкина - с.Устье-Кубенское - с.Молочное.

1552
0

В Белозерске с отремонтированного в прошлом году мемориала павшим воинам отваливается плитка

В администрации района говорят, что все дефекты будут устранены за счет подрядчика

1758
0

Вологодские чиновники к Дню Победы организуют онлайн-турнир по World of Tanks

Организатором соревнований выступил департамент внутренней политики правительства Вологодской области совместно с областным центром «Содружество» и Федерацией компьютерного спорта Вологодской области.

1105
0

В поселке Шайма Череповецкого района установили «Стену памяти» с фотографиями фронтовиков и тружеников тыла

Место для размещения обелиска выбрали в самом центре поселка.

1425
0

В парке Победы в Вологде высадили 75 кустов сирени

Высадка состоялась в рамках международного проекта «Сад памяти»

3864
3

Инсталляцию ко Дню Победы смонтировали на площади Революции в Вологде

Металлическую  конструкцию высотой около 2,5 метров установили у мемориального комплекса «Вечный огонь»

4131
0

Агитбригады выступят 9 мая во дворах Вологды

В пресс-службе администрации Вологды сообщают, что людям не придется нарушать режим самоизоляции и  выходить во двор, чтобы стать зрителями концерта - достаточно выйти на балкон или открыть окно

5090
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Коммерсант»: В России нарастает дефицит дорогостоящих лекарств
В Череповце двое мужчин отключили освещение на стройке и украли 60 метров кабеля
Вместо лыжни - улица: жители Вологды обеспокоены тем, что городская лыжня уйдет под застройку
В Вологде задержали девушку с поддельными водительскими правами
18 населенных пунктов осталось без электричества в Череповецком районе
Экскурсии по Вологде пройдут в майские праздники
В здании правительства Вологодской области капитально отремонтируют подвал
 
26.04.2022 [Общество]

Вместо лыжни - улица: жители Вологды обеспокоены тем, что городская лыжня уйдет под застройку

219
0
26.04.2022 [БлогоVO]

ХЭХЭЙ! Готовят новый закон об иноагентах!

199
0
26.04.2022 [Обзор Прессы]

Уникальные кирпичи привозят в Кириллов для реставрации стен крепости 17 века

148
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика