Создатели акции «Бессмертный полк» попросили не связывать их с новыми шествиями

Создатели «Бессмертного полка» попросили больше не связывать их с будущими шествиями. Об этом написано на официальном сайте движения.

«Все, что противоречит принципам, закрепленным в Уставе Полка, не является в нашем понимании той гражданской инициативой, к созданию которой мы имеем прямое отношение. К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл Бессмертного полка явлений и событий. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице», — говорят создатели движения.

Десять лет назад в Томске прошел первый Бессмертный полк. Тогда же создатели сформулировали принципы, которым следуют многие годы:

Бессмертный полк есть свободное и добровольное проявление семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Это история наших дедов и бабушек, — всех тех, кому мы обязаны Днем Победы над гитлеровским нацизмом 9 мая 1945 года. Бессмертный полк — это история, соединяющая множество народов бывшего СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции. Бессмертный полк — негосударственная и неполитическая гражданская инициатива. Ему чужда любая идеология, потому что ни одна идеология не больше идеи мира, ради которого десятки миллионов людей разных стран отдали свои жизни во время Второй Мировой войны.

«Бессмертный полк» продолжит работу «в том пространстве памяти, где сохранены принципы».

«Будем вести Народную летопись Бессмертного полка, архивировать семейные истории людей из десятков стран мира. Будем и впредь беречь сотни тысяч имен ветеранов, записанных в Летопись потомками. Постараемся оказывать помощь тем, кто обращается в наш Поисковый центр. Пока можем. Пока есть силы. В любые времена», — заключили создатели «Бессмертного полка».

Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Томске в 2012 году — на параде 9 мая горожане встали в строй с портретами родных-фронтовиков. Движение в его современном виде было инициировано томскими журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Впоследствии движение охватило более 80 государств и территорий.