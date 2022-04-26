На 47% увеличился отток населения из Вологодской области

26.04.2022 [Общество]

На 47% увеличился отток населения из Вологодской области за первые два месяца 2022 года. Такие данные опубликовал Вологдастат.

В январе-феврале 2021 года число уехавших из городов Вологодской области превышало число приехавших на 81 человека, в 2022-м эта цифра за тот же период времени выросла до 331 человека. В  сельской местности эта разница сократилась - со 164 человек в 2021 году до 35-ти в 2022-м.

Значительную часть миграционной убыли дали уроженцы стран СНГ, которых теперь приезжает меньше, а уезжает намного больше. Межрегиональная миграция осталась на отрицательном уровне. Из Вологодской области в другие регионы России уезжает больше людей, чем приезжает.

Ранее NewsVo писал, что в регионе задумались, как сократить отток трудоспособного населения из региона. В Вологде состоялось первое заседание проектного офиса по сокращению миграционного оттока населения под председательством заместителя Губернатора Виталия Тушинова.

 

Тэги: население, миграция

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