Виталий Тушинов: «Необходимо сократить отток трудоспособного населения из региона»

В регионе задумались, как сократить отток трудоспособного населения из региона. В Вологде состоялось первое заседание проектного офиса по сокращению миграционного оттока населения под председательством заместителя Губернатора Виталия Тушинова.

В обсуждение принимали участие представители отраслевых департаментов, общественных организаций, Вологдастата, вузов, управления по вопросам миграции УМВД России по Вологодской области.

На заседании обсудили основные направления работы по сокращению эмиграции населения из региона, а также вопрос привлекательности получения профессионального образования, трудоустройства и проживания на Вологодчине. По итогу было принято решение разработать совместный план информационных мероприятий, ориентированный, в том числе, и на иностранных граждан. Сообщает пресс-служба Правительства области.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы сократить отток трудоспособного населения из региона, прежде всего, нашей молодежи после окончания школ и вузов, помочь им закрепиться на территории родной области»,- подчеркнул важность направления работы Виталий Тушинов.

В рамках встречи также была рассмотрена мера привлечения иностранной рабочей силы с использованием патентной системы. Департаменту труда и занятости поручено проработать вопрос регулирования стоимости патента в зависимости от его срока действия.

Ранее NewsVo писал, что в Вологодской области стремительно сокращается население.