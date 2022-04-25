«Вологда-Чеваката» заняла 5 место в Чемпионате России по баскетболу среди команд Суперлиги 1

25.04.2022 [Спорт]

«Вологда-Чеваката» заняла 5 место в Чемпионате России по баскетболу среди команд Суперлиги 1.

В борьбе за 5 место вологжанки по сумме двух встреч обыграли подмосковную «Спарту энд К-2» со счетом 149:86. Первая игра, которая прошла 20 апреля в Видное, завершилась со счётом 75:44.

В ответном матче, «Пчелки»  одержали нуверенную победу — 74:42. Самыми результативным для вологжанок стали вторая и третья четверти, которые завершились со счётом 30:9 и 20:9.

Уже сегодня в Вологде пройдет закрытие баскетбольного сезона. Игроки и тренерские штаб «Вологды-Чевакаты» проведут встречу с болельщиками, которая состоится в главном корпусе Вологодского государственного университета на Ленина, 15, в 19:00. На втором этаже, в актовом зале.

Тэги: баскетбол

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