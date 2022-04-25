За сутки в Вологодской области ликвидировали семь палов сухой травы

Семь палов сухой травы ликвидировали пожарные в Вологодской области 24 апреля, сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

Самый большой пожар — общей площадью 10 000 квадратных метров — произошёл рядом с посёлком Васильевское в Вологодском районе. Другие возгорания — площадью от 50 квадратных метров до 1500 квадратных метров — были ликвидированы в Шекснинском районе, в Вологде, на берегу Кубенского озера и в городе Красавино.

В одном из случаев в Вологде загорелась хозяйственная постройка — строение получило незначительные повреждения. Предварительная причина всех инцидентов — неосторожное обращение с огнём.

Ранее NewsVO сообщал, что с 25 апреля по 21 мая в Вологодской области действует особый противопожарный режим: он предполагает запрет на использование открытого огня на всех участках, расположенных в границах населённых пунктов и на территориях общего пользования.