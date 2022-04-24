В Подмосковье случился пожар в доме, который предположительно принадлежит сыну сенатора от Вологодской области

В поселке Барвиха случился пожар. По информации «Известий», дом принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Он является сыном Юрия Воробьева — сенатора в Совете Федерации от Вологодской области.

Пожар распространился на площади 100 кв. м.

На данный момент пожар локализован, угрозы распространения огня нет, пострадавших тоже. Предположительно пожар начался на чердаке одного из технических помещений.

Фото «Известия»

Ранее NewsVo писал, что жена сенатора Людмила Воробьева заработала за прошлый год 712 млн рублей.