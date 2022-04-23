В ходе спецоперации в Украине погиб уроженец Бабаевского района Дмитрий Шабанов

В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб уроженец города Бабаево, сержант Дмитрий Шабанов. Об этом сообщил глава Бабаевского района Юрий Парфенов.



Дмитрий — выпускник Бабаевской школы № 1. Призван на военную службу по контракту. Служил в Калининградской области в должности заместителя командира взвода, командира отделения автомобильного взвода. Награждён медалью «За укрепление боевого содружества», был участником военной специальной операции в Сирии.

На данный момент известно о 13 погибших жителях и уроженцах Вологодской области на территории Украины.

