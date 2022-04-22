Вологжанин в составе питерского «Зенита М» стал чемпионом Единой Молодёжной лиги ВТБ

Вологжанин Вадим Федькин в составе питерского «Зенита М» стал чемпионом Единой Молодёжной лиги ВТБ, в которой играют баскетболисты не старше 21 года



«Финал 8-ми» прошел в Москве с 19 по 21 апреля. В решающем матче турнира встретились молодежная команда питерского «Зенита» и «ЦСКА Юниор». Основное время матча завершилось в ничью, 60:60. Петербургская команда уступавшая на протяжении всего матча, в заключительной четверти смогла собраться и не только сравнять счёт, но и вырвать победу в овертайм 71:68.



«Зенит-М» впервые в истории стал победителем Единой Молодежной лиги ВТБ.



Воспитанник вологодского БК «Бульдоги-ВоГУ» Вадим Федькин был заявлен на турнир в составе питерского «Зенит-М», но на площадки ни в одном матче не выходил. Что впрочем не помешало ему в свой последний сезон выступления на молодежном уровне стать чемпионом.