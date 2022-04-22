Мать уроженца Бабаево, погибшего в ходе военной спецоперации: «Мы все-равно гордимся и за нашу Россию, и за нашего президента»

22.04.2022 [Общество]

Церемония награждения десантника Владимира Зозулина звездой Героя России посмертно прошла накануне в Ивановской области. В ходе торжественной церемонии мать погибшего солдата произнесла речь, в которой высказалась за поддержку президента и спецоперации, сообщает телеканал Царьград.

– …Есть еще и гордость за него, большая гордость. Мы все-таки воспитали с папкой, значит, настоящего мужика, настоящего воина. Он у нас всегда был ответственным, очень внимательный, чересчур иногда внимательный, очень заботливый. Нас очень любил, оберегал нас. А насчет военной операции я так хочу сказать. Мы сразу ее стали поддерживать с мужем. Мы знали, что Вова будет участвовать. Но мы все равно гордимся, и будем всегда гордиться. И за нашу Россию, и за нашего президента. Мы Владимира Владимировича Путина очень уважаем и гордимся им тоже. И нашим народом гордимся, и нашими воинами, и нашей армией российской. И пускай Запад на нас не прёт, мы не сломимся, мы не испугаемся, это нас сделает смелее, – сказала мать Владимира Зозулина в ходе своей речи.

Ранее NewsVo рассказывал, что командир разведывательной роты гвардии старший лейтенант Владимир Зозулин, выпускник Борисовской средней школы, погиб 19 марта в ходе специальной операции ВС РФ в Украине. Он родился в Прибалтике, но все детство и юность провел в Вологодской области. Похоронен в Ивановской области.

Владимиру было 30 лет. Как сообщает Царьград, он погиб при выполнении боевого задания: прикрыл отход своего подразделения, попавшего в засаду националистов. Полчаса офицер сдерживал натиск превосходящих сил врага, а когда закончились боеприпасы, применил последнюю осколочную гранату.

Именем Владимира Зозулина будет названа одна из улиц в Ивановe.

Владимир Зозулин. Фото со страницы Главы Бабаевского района Вологодской области

Тэги: военная спецоперация, погибшие в Украине

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