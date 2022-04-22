В Черногории больше месяца пришвартована яхта, которая может принадлежать владельцу ФосАгро

22.04.2022 [Общество]

В Черногории больше месяца пришвартована суперяхта Luminosity в Porto Montenegro в Тивате. Она предположительно принадлежит российскому олигарху Андрею Гурьеву (ФосАгро).

Об этом изданию Vijesti сообщил источник, близкий к элите яхтенной индустрии. Судно прибыло в Черногорию 10 марта из итальянского порта Ливорно, оно ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит компании из Гернси.



Ранее NewsVo сообщал, что Евросоюз внес бизнесмена 9 марта в санкционный список за поддержку спецоперации в Украине. 

В конце марта также появилась информация о том, что яхту Nord, которая предположительно принадлежит Алексею Мордашову перегнали во Владивосток. Ранее она находилась на Сейшелах.

 

Тэги: яхты, олигархи

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