В Черногории больше месяца пришвартована яхта, которая может принадлежать владельцу ФосАгро

В Черногории больше месяца пришвартована суперяхта Luminosity в Porto Montenegro в Тивате. Она предположительно принадлежит российскому олигарху Андрею Гурьеву (ФосАгро).

Об этом изданию Vijesti сообщил источник, близкий к элите яхтенной индустрии. Судно прибыло в Черногорию 10 марта из итальянского порта Ливорно, оно ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит компании из Гернси.





Ранее NewsVo сообщал, что Евросоюз внес бизнесмена 9 марта в санкционный список за поддержку спецоперации в Украине.

В конце марта также появилась информация о том, что яхту Nord, которая предположительно принадлежит Алексею Мордашову перегнали во Владивосток. Ранее она находилась на Сейшелах.