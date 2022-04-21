Предприятие по сбору макулатуры и подготовке ее к переработке планируют открыть в Вологде.

Новая база позволит собирать и отправлять на переработку на Сокольский ЦБК около 1 тысячи тонн макулатуры в месяц, для сравнения сейчас – 600 тонн, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

21 апреля администрация города Вологды подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Лига переработчиков макулатуры», которая считается крупнейшим объединением России в области сбора и переработки макулатуры.

Церемония прошла в ходе научно-практической конференции «Экология и общество: баланс интересов» в рамках Второго международного экологического форма, который проходит в Вологде в эти дни.

Подписи под документом поставили Мэр Вологды Сергей Воропанов и представитель Ассоциации Дмитрий Дулькин.

«Лига переработчиков макулатуры» объединяет более 70 предприятий из 6 федеральных округов, которые перерабатывают более 80% всей макулатуры в России.

– У Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» есть планы по развитию в Вологде. Со своей стороны, мы всегда готовы поддержать проекты по экологическим направлениям, что и прописано в соглашении. В частности, планируем совместно запустить в Вологде пилотный проект по созданию современной базы по сбору и прессовке макулатуры, который потом можно было бы масштабировать и в других городах. Эта работа полностью соответствует стратегии «ЭкоВологда», которую мы реализуем в нашем городе. Ее основная цель – сделать Вологду самым экологически чистым городом в стране к 2030 году, – заявил мэр города Сергей Воропанов.

Сообщается, что на данный момент в Вологде работают две базы по сбору макулатуры, но, по мнению Дмитрия Дулькина, они требуют модернизации.

В прошлом году в ходе экологических акций и в результате деятельности экологических общественных организаций в Вологде было собрано несколько сотен тонн вторсырья, из которых примерно половина – макулатура.

– Сейчас мы вкладываем инвестиции в современное предприятие по сбору и подготовке к переработке макулатуры, которое должно стать эталоном для городов с населением 300-700 тысяч жителей. Мы с коллегами просчитали все логистические потоки, сделали расчеты необходимых площадей, закупили передовую технику для сортирования и прессования отходов. Логистику планируем выстроить таким образом, чтобы макулатуру собирать с крупных предприятий, торговых точек, домовых хозяйств. Надеюсь, что осенью такая база начнет полноценно работать, – сказал представитель «Лиги переработчиков макулатуры» Дмитрий Дулькин.

По мнению организаторов, новая база позволит собирать и отправлять на переработку на Сокольский ЦБК около 1 тысячи тонн макулатуры в месяц, для сравнения сейчас – 600 тонн.

Напомним, что сейчас в Вологде внедряется система раздельного сбора мусора в рамках нацпроекта «Экология». Примерно 150 контейнеров для сухого мусора, в том числе макулатуры, уже установлены у школ, детских садов и ряда других муниципальных учреждений.