В Вологде начал работу Международный экологический форум

19.04.2022 [Общество]

Международный форум «Экология: город, экономика, люди» стартовал в Вологде и пройдет на нескольких площадках областной столицы. В его рамках запланирована деловая программа, различные выставки, воркшопы, игры и различные акции.

«В Вологде такое масштабное экологическое событие проходит уже во второй раз. Вопросам экологии в областной столице уделяется большое внимание. Это касается продуктов питания, чистого воздуха и воды, энергоэффективности в учреждениях и на предприятиях. Мы говорим об экологии не как о модном явлении, а как о возможности жить и работать в экологически чистых условиях», — сказал на открытии форума мэр города Сергей Воропанов.

Одна из важнейших задач форума — экологическое просвещение вологжан всех возрастов. Так, на Кремлевской площади прошел фитнес-флешмоб, забег и заезд на экологичных видах транспорта. Сегодня в 18.00 на площадке МЦ «ГОР.СОМ35» состоится экспертный семинар по благоустройству парка Мира, на котором архитекторы расскажут об уже проведенных исследованиях на территории парка и вместе с жителями обсудят его дальнейшее развитие.

Также в течение недели экологии в Вологде пройдут экологические выставки, книжные фримаркеты, акции по высадке деревьев и многое другое, — сообщает пресс-служба администрации города. Основным мероприятием форума станет международная научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс интересов», где презентуют разработанный экологический стандарт города Вологды.

Завершат экофорум в Вологде проект «Чистые игры» и ярмарка на площади Революции, где вологжане и гости города смогут приобрести экологически чистые товары местных производителей и выставка домашних животных от ОЗЖ «Велес».

Тэги: форум, Экология, акции, администрация Вологды

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