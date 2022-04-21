Проект «Город детства» снова будет работать в Вологде этим летом

21.04.2022 [Общество]

Проект «Город детства» снова будет работать в Вологде этим летом. С 1 июня волонтеры будут организовывать игры с детьми на нескольких площадках в разных микрорайонах города.
 

– В июне в городе откроются 20 площадок, в июле и августе — по 35, где ребята, оставшиеся на лето в городе, смогут интересно и с пользой провести время. Сейчас формируется список площадок, в конце апреля начнется проверка территорий на предмет их готовности к проекту. Также на площадки будет закуплен инвентарь: мячи, канцелярские принадлежности, бадминтон, дартс — все, что необходимо для организации игр и занятий с детьми. Как обычно, каждая неделя в «Городе детства» будет тематической. Вот, например, темы июня: «Неделя дружбы», «Неделя государственности и народной памяти», «Неделя творчества» и «Неделя «Мы — вологжане», посвященная юбилейному Дню города, — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Помимо это сейчас идет набор вожатых в «Город детства». 

– Педагогический отряд проекта в течение года уже проходил необходимое обучение по педагогике, детской психологии, организации отдыха и оказанию первой медицинской помощи. В конце апреля состоится финальное собеседование, после чего корпус вожатых будет сформирован окончательно, и для ребят пройдет дополнительное обучение, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Проект «Город детства» работает в Вологде с 2010 года. Каждый год на площадках города с детьми работают около сотни волонтеров, а также 200 педагогов.

Ранее NewsVo рассказывал, что проект «Город детства» – одна их немногих возможностей официального летнего заработка для подростка в Вологде.
 

Тэги: город детства, лето, дети

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