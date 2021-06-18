Как школьнику найти работу летом в Вологде

Елена Петряева

Можно ли подростку найти работу на лето в Вологде? Какие есть вакансии? Сколько можно заработать? Такие вопросы NewsVo задал представителям центров занятости, которые занимаются официальным трудоустройством школьников и студентов в областной столице.

– Найти работу на лето для старшеклассника непросто, – рассказал NewsVo Иван Беличихин, руководитель Центра занятости молодежи города Вологды. – Среди реальных возможностей для ребят с 14 лет в этом году у нас был только один вариант – «Город детства». Здесь подросткам предлагают работать вожатыми на площадках проекта в течение лета. Для ребят от 16 лет есть два варианта: СХП «Цветы», который набирает работников для ухода за клумбами, и племзавод «Майский», который будет приглашать ребят на сбор клубники.

Все остальные вакансии, поступающие в Центр занятости молодёжи, рассчитаны на категорию 18+. Городским предприятиям часто требуются неквалифицированные рабочие в качестве грузчиков, администраторов или в общепит.

– Работодатели к молодёжи особых требований не предъявляют, а вот молодым людям хочется большего, – говорит Иван. – Они хотят сразу получать больше 20 тысяч в месяц. Но неквалифицированным работникам такую зарплату, конечно, найти трудно.

В отделении занятости населения по городу Вологде на вопросы о работе для подростков сразу отвечают, что озаботиться этим вопросом нужно было ещё весной.

– Для детей 14-15 лет только трудоустройство в школах и «Город детства», – пояснили NewsVo сотрудники центра занятости. – По работам в школе нужно уточнять, потому что не в каждая школа предоставляет такую возможность. Там детям предлагают подклеивать книги в библиотеках, чистить парты, ухаживать за цветами. Средства на оплату таких работ в школах специально выделяются из бюджета. Устроиться можно только в свою школу. Заработок тут получается небольшой: за 10 дней ребята получают от 2 тысяч рублей, работая по 2 часа в день.

Про работу вожатым в проекте «Город детства» сотрудники центра занятости пояснили, что заработок здесь рассчитывается исходя из МРОТ в зависимости от того, сколько часов отработал подросток. МРОТ за полный рабочий день сейчас составляет 14 710 рублей, а ребята работают по 4 часа в день.

– Июль уже занят. Но в августе по практике освобождаются места, – рассказал NewsVo Илья Крепов куратор проекта «Город детства». – За все лето у нас будут работать 92 вожатых. Чтобы устроиться, необходимо пройти собеседование.

Других официальных вариантов работы для школьников до 16 лет этим летом в Вологде нет.

– Даже тем, кому исполнилось 16 лет, о работе летом стоило позаботиться ещё весной. На следующий год обращайтесь в центры занятости ещё в мае, а в «Город детства», вообще, в апреле, потому что там проходит подготовительная школа вожатых, – говорят в центре занятости.

Как удалось выяснить, ребят от 16 лет и старше регулярно берёт на летние подработки «Вологодское мороженное». Вакансии упаковщиков на предприятии – 17-18 тысяч рублей.

Других официальных вариантов работы для молодёжи до 18 лет в Вологде пока не предлагается.

