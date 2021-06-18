Как школьнику найти работу летом в Вологде

18.06.2021 [Общество]

Можно ли подростку найти работу на лето в Вологде? Какие есть вакансии? Сколько можно заработать? Такие вопросы NewsVo задал представителям центров занятости, которые занимаются официальным трудоустройством школьников и студентов в областной столице. 

– Найти работу на лето для старшеклассника непросто, – рассказал NewsVo Иван Беличихин, руководитель Центра занятости молодежи города Вологды. – Среди реальных возможностей для ребят с 14 лет в этом году у нас был только один вариант – «Город детства». Здесь подросткам предлагают работать вожатыми на площадках проекта в течение лета. Для ребят от 16 лет есть два варианта: СХП «Цветы», который набирает работников для ухода за клумбами, и племзавод «Майский», который будет приглашать ребят на сбор клубники.

Все остальные вакансии, поступающие в Центр занятости молодёжи, рассчитаны на категорию 18+. Городским предприятиям часто требуются неквалифицированные рабочие в качестве грузчиков, администраторов или в общепит. 

– Работодатели к молодёжи особых требований не предъявляют, а вот молодым людям хочется большего, – говорит Иван. – Они хотят сразу получать больше 20 тысяч в месяц. Но неквалифицированным работникам такую зарплату, конечно, найти трудно. 

В отделении занятости населения по городу Вологде на вопросы о работе для подростков сразу отвечают, что озаботиться этим вопросом нужно было ещё весной.

– Для детей 14-15 лет только трудоустройство в школах и «Город детства», – пояснили NewsVo сотрудники центра занятости. –  По работам в школе нужно уточнять, потому что не в каждая школа предоставляет такую возможность. Там детям предлагают подклеивать книги в библиотеках, чистить парты, ухаживать за цветами. Средства на оплату таких работ в школах специально выделяются из бюджета. Устроиться можно только в свою школу. Заработок тут получается небольшой: за 10 дней ребята получают от 2 тысяч рублей, работая по 2 часа в день.

Про работу вожатым в проекте «Город детства» сотрудники центра занятости пояснили, что заработок здесь рассчитывается исходя из МРОТ в зависимости от того, сколько часов отработал подросток. МРОТ за полный рабочий день сейчас составляет 14 710 рублей, а ребята работают по 4 часа в день. 

– Июль уже занят. Но в августе по практике освобождаются места, – рассказал NewsVo Илья Крепов куратор проекта «Город детства». – За все лето у нас будут работать 92 вожатых. Чтобы устроиться, необходимо пройти собеседование.

Других официальных вариантов работы для школьников до 16 лет этим летом в Вологде нет.

– Даже тем, кому исполнилось 16 лет, о работе летом стоило позаботиться ещё весной. На следующий год обращайтесь в центры занятости ещё в мае, а в «Город детства», вообще, в апреле, потому что там проходит подготовительная школа вожатых, – говорят в центре занятости.

Как удалось выяснить, ребят от 16 лет и старше регулярно берёт на летние подработки «Вологодское мороженное». Вакансии упаковщиков на предприятии – 17-18 тысяч рублей. 

Других официальных вариантов работы для молодёжи до 18 лет в Вологде пока не предлагается. 
 

Тэги: подростки, работа

Последние новости

В Кадуе владельцу септика, в котором утонул мальчик, на полгода ограничили свободу

Кадуйский районный суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности 

154
0

Вместо участка улицы Галкинской в Вологде летом отремонтируют две дороги в Молочном

Причина — сети «Почты России», которые бюджетная организация не собирается ремонтировать

165
0

Фестиваль воздушных змеев пройдёт в посёлке Можайское под Вологдой 19 июня

Приглашаются участники с самодельными змеями

177
0

Сентябрьские выборы в России будут проводиться три дня

В Вологодской области с 17 по 19 сентября будут выбирать депутатов в Законодательное собрание региона и депутатов Госдумы

235
0

Презентация трагикомедии «Афроамериканец» состоится в Вологде 25 июня

Работы над фильмом велись на общественных началах. Съёмки проходили в Вологодской области

217
0

Череповчанка прописала в своей комнате в общежитии семь иностранцев

За это ей грозит до трёх лет лишения свободы

243
0

Андрей Макаровский перешел на работу в «Севзапдорпроект»

Бывший руководитель «Вологдагорводоканала» теперь будет управлять проектным институтом

505
0

В Вологде отлетевшим от косы камнем разбило окно авто и ушибло ребенка

Инцидент произошел на улице Горького у дома №140

519
0

Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ребёнка при пожаре в Кирилловском районе

Отца семейства подозревают в причинении смерти по неосторожности

309
0

В Вологде разыскивают мужчину, укравшего деньги из магазина

9 мая он похитил 15 тысяч рублей из торговой точки на улице Новгородской

299
0

В администрации Великоустюгского района передумали покупать «Тойоту Камри»

Об этом чиновники сообщили в ответ на запрос журналистов NewsVo

534
0

58 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

47 человек выздоровели, двое умерли

320
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Кадуе владельцу септика, в котором утонул мальчик, на полгода ограничили свободу
Вместо участка улицы Галкинской в Вологде летом отремонтируют две дороги в Молочном
Фестиваль воздушных змеев пройдёт в посёлке Можайское под Вологдой 19 июня
Сентябрьские выборы в России будут проводиться три дня
Презентация трагикомедии «Афроамериканец» состоится в Вологде 25 июня
Череповчанка прописала в своей комнате в общежитии семь иностранцев
Андрей Макаровский перешел на работу в «Севзапдорпроект»
 

ТОП-10 САЙТА

Получивший электротравму на крыше поезда в Вологде подросток скончался
«Захват по-русски»: как государство хочет лишить бизнесмена 28 миллионов рублей
«Привозят прямо семьями, по 2-3 человека»: врач рассказал об обстановке в «красной зоне» моногоспиталя Вологды
Два человека госпитализированы после ДТП в Вытегорском районе
В Вологодской области кафе и ресторанам вновь запретили работать по ночам
Моногоспиталь в Череповце за сутки принял рекордное количество пациентов
В Великоустюгском районе утонула 15-летняя девочка
В Вологде суд приостановил работу бассейна в цокольном этаже жилого дома
Вологодского депутата Алексея Коновалова заподозрили в перевозке оружия без кобуры
В Вологодской области растет количество выявляемых ежедневно новых случаев COVID-19
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика