В Вологде задержали автомобиль «Geely» с госномерами СССР

21.04.2022 [Общество]

В Вологде сотрудники ГИБДД задержали автомобиль «Geely» с госномерами СССР.

«Автолюбитель предъявил водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства образца СССР, а также пояснил, что является гражданином СССР», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что автомобиль был снят с регистрационного учёта, а у мужчины есть водительское удостоверение Российский Федерации, но он отказался его предъявить.

Авто отправили на спецстоянку, а на водителя составили протоколы за езду без прав и управление незарегистрированным ТС с заведомо подложными госномерами. Материалы переданы в суд для принятия решения.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце задержали автомобиль Toyota Land Cruiser с госномерами СССР.

Тэги: ГИБДД, автомобиль, водитель, нарушение, СССР
Фото и видео пресс-службы областного УМВД

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