По Череповцу ездила Toyota Land Сruiser с госномерами СССР

20.04.2022 [Общество]

В Череповце наряд ДПС остановил на Кирилловском шоссе автомобиль Toyota Land Сruiser с госномерами образца СССР.

«В ходе проверки документов водитель — мужчина, 1963 года рождения предъявил водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС также образца СССР. На вопросы сотрудников пояснил, что является гражданином СССР», — рассказали в отделе ГИБДД Череповца.

В отношении водителя полицейские составили административный материал за управление ТС с заведомо подложными госномерами, за что ему грозит лишение права управления автомобилем на срок от 6 до 12 месяцев. В ГИБДД также пояснили, что водительское удостоверение установленного образца гражданин не предъявил, хотя, пробив его по базе данных, полицейские выяснили, что оно у водителя есть.

Отмечается, что один из пассажиров — 61-летний мужчина не выполнил законное требование сотрудников полиции покинуть автомобиль, когда прибыл эвакуатор и вел себя агрессивно. На него также был составлен административный материал.

 

Тэги: ГИБДД, автомобиль, водитель, нарушение

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