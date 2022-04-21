Segezha Group приглашает на работу более 3 тысяч специалистов лесной отрасли

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») приглашает на работу более 3 тысяч специалистов.

По данным управления персоналом на 2022 год в компании открыто 3209 новых вакансий.

Сегодня в команде холдинга около 20 тысяч сотрудников, 5 тысяч из них были приняты в штат в прошлом году, около тысячи — на новые высокотехнологичные рабочие места.

В лесопромышленной компании востребованы специалисты 20-ти «лесных» профессий: операторы деревообрабатывающего производства, машинисты бумагоделательной машины, печатники, клеевары, технологи бумажного производства, инженеры-проектировщики, крановщики, станочники-распиловщики, лущильщики шпона, мастера лесосеки, водители лесозаготовительных и лесовозных машин, водители погрузчиков и многие другие. Все специалисты получают стабильную заработную плату, имеют медицинскую страховку, широкие возможности для обучения и повышения квалификации.

Кадры требуются как на действующие, так и на новые производства. Так, в ближайшее время состоится запуск в городе Галич Костромской области современного фанерного комбината. С учетом лесозаготовки и основного производства потребность в персонале составляет около тысячи человек. Вакантными пока остаются 254 позиции на комбинате и 260 в лесозаготовительном филиале ООО «ГаличЛес».

На Сокольском ЦБК в Вологодской области компания готовится к строительству новой бумагоделательной машины, на это направление дополнительно будет трудоустроено 288 человек.

113 новых сотрудников ждет на работу в Кировской области новый цех Вятского фанерного комбината.

25 инженеров-проектировщиков готов взять на работу «мозговой центр» компании в Санкт-Петербурге — АО «Гипробум». Проектный институт усиливает цифровые компетенции, направления лазерного сканирования, построения 3D-моделей строящихся и модернизируемых объектов.

В связи с обновлением производства новых активов группы в Сибири, в Красноярском крае требуется 300 человек на фанерный комбинат ООО «Красфан» и 76 специалистов на Новоенисейский лесохимический комплекс (НЛХК).

В Иркутской области 130 человек готово взять на работу крупнейшее деревообрабатывающее предприятие — ООО «ТимберТранс».

При условии реализации всех намеченных планов в ближайшие пять лет общая штатная численность группы компаний может вырасти почти на 8 тысяч человек.

«Компания заинтересована в квалифицированных, думающих и нацеленных на личностный рост сотрудниках. Нужны люди, которые умеют не только поддерживать статус-кво по своему функционалу, но и двигать компанию вперед. Мы отбираем лучших, ведём системную и кропотливую рекрутинговую работу. Годы недооценки рабочих профессий эхом отзываются и по сей день. Только прямые контакты, личные встречи, работа с наставниками на практике помогают изменить ситуацию. Хотелось бы, чтобы сотрудники приходили к нам уже с базовыми навыками, чтобы нам оставалось их только „донастроить“. Для этого нужна развитая система среднего профессионального образования с хорошей материальной базой и знающими преподавателями. Мы активно инвестируем в развитие профобразования на территориях присутствия и ждем от учебных заведений системную отдачу. Уверена, продукт, технологии, бизнес-процессы, профессионализм и производительность труда — все это области для постоянного улучшения», — подчеркивает вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова.

Segezha Group координирует подбор персонала с техникумами, институтами и колледжами во всех регионах присутствия, помогает им в обновлении материально-технической базы. Если в 2020–2021 гг. объем инвестиций компании на поддержку системы профобразования составлял чуть более 5 млн руб., то в 2022 году на развитие СПО запланировано уже 26,3 млн руб.

Среди основных партнеров холдинга в системе профессионального образования: Петрозаводский государственный университет, Сокольский лесопромышленный политехнический техникум, Лесосибирский филиал Красноярского строительного техникума, Лесосибирский технологический техникум, Кировский лесопромышленный колледж, Суводский лесхоз-техникум, Северный колледж в Сегеже, Вытегорский и Костомушский политехнические техникумы, Онежский индустриальный техникум и Обозерская лесотехническая школа.

Потребность в кадрах с высшим и средним профессиональным образованием в лесном секторе сегодня превышает ежегодный выпуск профильных учебных заведений. В этой связи работодатель самостоятельно реализует в регионах присутствия специальные импакт-проекты, используя универсальные инструменты интенсивного подбора персонала. Например, в Костромской области заказчиком выступает администрация региона.

В содружестве с БФ «Система» Segezha Group создает индустриальные «воркшопы» и открывает профориентационные аудитории по подготовке стратегически важных для лесного региона кадров. В проекте участвуют 19 общеобразовательных организаций области и Костромской госуниверситет.

В 2022 году, помимо вакансий на новых промплощадках, Segezha Group ведет набор специалистов на действующие производства.

В частности, Сегежский ЦБК готов принять 80 специалистов, Вятский фанерный комбинат (основное производство) — 26, Сокольский ДОК и Sokol CLT — 18, Онежский ЛДК — 22, ЛПК «Кипелово» — 31, Сокольский ЦБК (действующее производство) — 48, Лесосибирский ЛДК № 1 — 98, ООО «Карелиан Вуд Компани» — 14, ООО «Сегежская упаковка» — 32, филиал ОЛДК по лесным ресурсам — 24, филиал СЦБК по лесным ресурсам — 62, филиал ЛЛДК № 1 по лесным ресурсам — 65.

Кандидаты на работу в компании могут ознакомиться с полным перечнем вакансий на сайте Segezha Group: https://segezha-group.com/career/. Здесь же можно заполнить заявку.