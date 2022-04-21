Четыре пала сухой травы ликвидировали в Вологодской области за сутки

21.04.2022 [Происшествия]

Четыре пала сухой травы ликвидировали пожарные в Вологде и Шекснинском районе 20 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Самое большое возгорание — общей площадью 1500 квадратных метров — произошло в микрорайоне Прилуки в Вологде. Ещё один крупный пал зафиксирован в посёлке Шексна вблизи дома № 30 на улице Искра. Его площадь составила 100 квадратных метров.

Предварительная причина всех возгораний — неосторожное обращение с огнём.

Ранее NewsVO сообщал, что с 25 апреля в Вологодской области вводится особый противопожарный режим. Его цель — предупредить возникновение пожаров, связанных с палами сухой травы в период открытия дачного сезона.

Тэги: пал травы, пожар

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