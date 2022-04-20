В Вологодской области с 25 апреля вводится особый противопожарный режим

20.04.2022 [Общество]

Особый противопожарный режим вводится в Вологодской области с 25 апреля. Продлятся ограничительные мероприятия до 21 мая. Главная цель — в период открытия дачного сезона предупредить возникновение пожаров, связанных с палами сухой прошлогодней травы.

В это время запрещается использовать открытый огонь на всех земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов и на территориях вне границ населенных пунктов.

«Почти все пожары случаются по причине неосторожного обращения с огнем. Молодая трава еще не пробилась, а прошлогодняя — как порох. Любая искра, брошенный окурок, костер — потенциальный источник большой беды, — пояснил заместитель губернатора области Михаил Глазков. — В канун майских выходных обращаем внимание жителей области на соблюдение требований пожарной безопасности, особенно на дачных приусадебных участках».

Охотникам и рыболовам при посещении полей и берегов водоемов следует соблюдать осторожность при курении и не допускать разведение костров, — сообщает пресс-служба правительства области.  

Сообщить о фактах возгорания можно по телефону доверия регионального управления МЧС: (8172) 72-99-99.

Сообщается также, что за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная, а в отдельных случаях уголовная ответственность.

Тэги: пожары, безопасность, ограничение

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