Карту озеленения города представили в Вологде

21.04.2022 [Общество]

Карту озеленения города представили 20 апреля в Вологде на экологическом форуме.

Это виртуальная карта, которой могут пользоваться все жители.

– Предварительно сотрудники Администрации провели мониторинг территорий, определили площадки, где необходимо озеленение, и нет мешающих этой работе коммунальных сетей.  На данный момент на карту нанесено 45 точек, но список будет расширяться. Также определены 12 видов деревьев, подходящих для городских посадок: береза, дуб, вяз, ель, клен, липа и другие. Они хорошо приживаются в нашей климатической зоне и пылеустойчивы. Также учитывались уже существующие посадки, чтобы новые виды деревьев гармонично сочетались с имеющимися на территории, – сообщает пресс-служба администрации города.

Вологжане, которые хотят поучаствовать в высадке деревьев, могут зайти на этот сайт, зарегистрироваться, выбрать точку для посадок и подать заявку. Можно выбрать территорию из предложенных или предложить свою. 

– Специалисты выедут на место и проверят, подходит ли предлагаемая площадка для озеленения. Если да, то территория пополнит список планируемых для посадок мест на сайте. Экологические акции можно будет приурочить к семейным событиям, выпуску из учебного заведения и так далее. Если предполагаются крупные посадки, то специальный фильтр позволяет выбрать территории, где можно высадить много деревьев сразу, – говорит заместитель начальника Департамента градостроительства по вопросам архитектуры Ольга Макарова.

После регистрации каждому участнику будет доступна именная табличка, которую можно распечатать и повесить на высаженное дерево.

Основные посадки деревьев в Вологде начнутся с 11 мая и продолжатся до конца октября.
 

Тэги: карта, озеленение, Экология

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