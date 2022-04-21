В России начался резкий спад продаж автомобилей

21.04.2022 [Экономика]

Продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут сократиться на 50%. Об этом сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев в рамках ежегодной конвенции Ассоциации российских автомобильных дилеров. Сообщает ТАСС.

По словам Алексея Калицева, продажи автомобилей в РФ при позитивном сценарии могут составить 800 тысяч штук в год.

Для сравнения в 2021 год спрос на автомобили повысился на 4,3% по сравнению с показателем 2020 годом и составили 1,67 млн штук. В первом квартале 2022 года эти показатели снизились на 28,4%.

Даже при ажиотажном спросе в марте было продано 55,129 тыс. автомобилей, что на 62,9% ниже, чем в этом же месяце 2021 года. 

Ранее NewsVo писал, что в России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0». Такая мера необходима в условиях санкций, которые были введены ЕС и другими странами после начала спецоперации в Украине. Сейчас на рынке комплектующих не хватает деталей для автомобилей, чтобы производить машины, соответствующие действующему стандарту «Евро-5». 

Тэги: автомобили, продажи

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