В России начался резкий спад продаж автомобилей

Продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут сократиться на 50%. Об этом сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев в рамках ежегодной конвенции Ассоциации российских автомобильных дилеров. Сообщает ТАСС.

По словам Алексея Калицева, продажи автомобилей в РФ при позитивном сценарии могут составить 800 тысяч штук в год.

Для сравнения в 2021 год спрос на автомобили повысился на 4,3% по сравнению с показателем 2020 годом и составили 1,67 млн штук. В первом квартале 2022 года эти показатели снизились на 28,4%.

Даже при ажиотажном спросе в марте было продано 55,129 тыс. автомобилей, что на 62,9% ниже, чем в этом же месяце 2021 года.

Ранее NewsVo писал, что в России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0». Такая мера необходима в условиях санкций, которые были введены ЕС и другими странами после начала спецоперации в Украине. Сейчас на рынке комплектующих не хватает деталей для автомобилей, чтобы производить машины, соответствующие действующему стандарту «Евро-5».