В России разрешат автомобильные двигатели класса «Евро-0», которые не экологичны

В России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0». Такая мера необходима в условиях санкций, которые были введены ЕС и другими странами после начала спецоперации в Украине. Сейчас на рынке комплектующих не хватает деталей для автомобилей, чтобы производить машины, соответствующие действующему стандарту «Евро-5». Сообщает Коммерсантъ.

«Концерны уже собрали несколько тысяч таких машин, не соответствующих действующему стандарту „Евро-5“, говорят источники „Ъ“. Необходимость отката требований до уровня 1990-х годов возникла на фоне приостановки поставок электронных блоков управления, однако власти не отказываются от других, влияющих на выбросы, компонентов, например катализаторов, так как они есть в РФ. Аналитики отмечают, что потребителям не так важна экология, но снижение уровня безопасности и комфорта отразится на спросе», — пишет издание.

О том, что в России разрешат выпускать автомобили экологического класса «Евро-0», говорится в проекте постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период». Документ упрощает требования к выпускаемым в РФ автомобилям, но касается только производителей отечественных авто и производителей полуприцепов, электробусов и компаний под санкциями. Требования будет распространяться на машины, выпущенные в период с 1 апреля по 31 декабря этого года. Сейчас документ находится в аппарате правительства и проходит заключительные правки.

На данный момент согласно действующему техрегламенту Таможенного союза (ТР ТС 018), в обращение должны выпускаться только машины класса «Евро-5» и выше.

Евро-0 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Был введён на территории большинства стран Европы в 1988 году. Позже стал неактуален. Было принято еще 5 стандартов, которые с каждым годом ужесточали требования к автомобилям на содержание вредных веществ в выхлопных газах. Последний вышедший экологический стандарт 2014 года — Евро-6. Обязателен для автомобилей, выпущенных с сентября 2015 года. Выбросы вредных веществ сокращаются на 67%. Этого можно добиться только с применением специальных устройств в системе выхлопа автомобиля.