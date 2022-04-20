Баскетболистки «Чевакаты» одержали победу в первом матче борьбы за 5 место Суперлиги 1

Игра вологжанок против команды «Спарта энд К-2», которая прошла сегодня в подмосковном городе Видное в одноименном Дворце спорта, завершилась со счётом 75:44 в пользу вологодском команды. «Пчелы» выиграли три четверти из четырех с общим счетом 65:33. Правда, позволили себе расслабится в заключительной десятиминутке, проиграв её 10:11. Правда, к этому моменты результат был сделан.

Самой результативной у победительниц стала Елена Михайлова, набравшая 14 очков, 10 у Анны Вавилиной.

Ответный матч в этой паре пройдет в Вологде 24 апреля.