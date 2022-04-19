Новое общественное пространство планируют создать у кинотеатра «Ленком» в Вологде

Новое общественное пространство из экоматериалов планируют создать в Вологде у кинотеатра «Ленком».

Работу по созданию новой площадки начали 19 апреля в ходе воркшопа «Организация общественного пространства из экоматериалов» в рамках экологического форума, который на этой неделе проходит в Вологде.

В воркшопе приняли участие студенты ВоГУ и представители Лаборатории городской среды. Предложения инициативной группы одобрил Мэр города Сергей Воропанов.

– Пространство в центре Вологды, между кинотеатром «Ленком» и зданием гостиницы «Золотой якорь» из стихийной парковки превратится в площадку из экоматериалов. Основной материал будущей зоны отдыха – дерево. Из него будут и настил, и посадочные места, и кашпо для растений. Небольшое общественное пространство будет еще и экологичным, а значит полностью соответствует стратегии «ЭкоВологда». Проект разработали архитекторы Лаборатории городской среды совместно со студентами кафедры архитектуры и градостроительства ВоГУ. Мы стараемся искать в каждом микрорайоне такие небольшие локации, которые будем активизировать и постепенно приводить в порядок, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сообщается, что здесь планируют установить различные виды скамеек, лежаки, небольшую сцену, где можно проводить мероприятия. Также архитекторы предусмотрели зону велопарковки. От асфальтового покрытия решили отказаться, на площадке планируется сделать деревянные настилы и гравий.

– Студенты трудятся вместе с опытным архитектором. Начинаем делать уличную мебель. Скамеек, которые начали делать сегодня, будет много, на всех хватит, – говорит архитектор Александр Таслунов.

Проект реализуется совместно с кафе, расположенным рядом с будущей зоной для отдыха. Благоустройство территории планируют завершить к Дню города, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.