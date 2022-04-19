В Кадуйском районе из-за паводка подтопило дачные участки

На реках Вологодской области активно идут ледоходы. Из-за поднятие уровней воды в Кадуйском районе подтопило дачные участки.

Подтоплений домов, придомовых территорий на Вологодчине до настоящего времени не зафиксировано. Об этом ИА «Вологда Регион» сообщили в ситуационном центре Губернатора Вологодской области.

В западных районах региона рост уровней воды на реках составил 8-31 сантиметр за сутки. На реках центральных районов изменения уровней воды колеблются от -13 см до +80 сантиметров за сутки. На реке Сухона колебания составили от -33 до +82 сантиметров, на реке Юг от -34 до +44, на реке Северная Двина от -84 до +98.

В Кадуйском районе разлилась река Ворон и 18 апреля частично подтопила 35 дачных участков в СНТ «Энергетик-1» и 72 в «Энергетик-2», а также дорогу к ним. Подтоплен также участок автомобильной дороги Чуприно — Ямышево. К деревне Ямышево возможно подъехать только на автомобилях повышенной проходимости, пешком до деревни можно добраться по жд-мосту.

Режим «Повышенная готовность» действует в Великоустюгском, Верховажском, Вологодском, Грязовецком, Сокольском, Харовском районах.