Жителей Вологды приглашают к обсуждению проекта развития и благоустройства парка Ветеранов

Проектный семинар по формированию рекомендаций горожан для разработки проекта развития и благоустройства парка Ветеранов пройдет в 21 апреля. Проводят его участники Лаборатории городской среды.

Разрабатывать концепцию проекта будет компания «НСК» совместно с жителями, специалистами и представителями администрации города Вологды.

Сообщается, что количество мест на встрече ограничено. Желающих принять участие просят заранее зарегистрироваться по ссылке.

Организаторы также обращают внимание на то, что сбор участников 21 апреля в 18:00, начало встречи в 18:15. Встреча продлится до 21:00.

– Пожалуйста, рассчитайте возможность участия в связи с продолжительностью встречи, – говорят представители Лаборатории городской среды.

Напомним, ранее опрос на тему «Каким должен стать парк Ветеранов» проводился онлайн, в нем приняли участие более 700 человек.

